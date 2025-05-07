Беженцы из Украины в Германии — как изменится поддержка в 2025 году

Беженцы с вещами. Фото: УНИАН

Правительство Германии планирует в 2025 году изменить условия пребывания украинских беженцев с временной защитой. Предполагается, например, что люди начнут получать меньшую финансовую помощь.

Об этом сказал журналистам издания РБК-Украина бывший консул Украины в Мюнхене, канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко.

Реклама

Читайте также:

Какие изменения планируют для беженцев

Дмитрий Шевченко отметил, что сокращение соцподдержки произойдет не только для граждан Украины, но и для всех получателей помощи.

"Они стопроцентно будут сворачивать социальную поддержку, и это было ясно и до выборов. Они уже говорят о том, что украинские искатели защиты будут получать меньше социальных выплат, будет больше штрафных санкций за безработицу", — сказал Дмитрий Шевченко.

Отметим, что лидер немецкой политической партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц, который 6 мая 2025 года стал новым канцлером страны, еще в апреле предупреждал, что его правительство изменит политику в отношении приема беженцев.

Так, по его словам, количество новых заявлений от искателей убежища должно снизиться до 100 тыс. ежегодно. К тому же новое правительство планирует депортировать больше людей и "принудительно отказывать" в убежище уже на границе.

Ранее стало известно, что в Польше с 1 июня 2025 года сократят финансовую поддержку для украинцев по программам в рамках программ "800 Плюс" и "Добрый старт". Помощь будет доступна только для тех семей, чьи дети учатся в польских школах.

Также напомним, что в ЕС станет меньше стран, которые будут предоставлять денежную помощь беженцам из Украины. Так, например, в Эстонии они уже не будут получать выплаты на аренду жилья.