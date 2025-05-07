Біженці з України в Німеччині — як зміниться підтримка у 2025 році

Біженці з речами. Фото: УНІАН

Уряд Німеччини планує у 2025 році змінити умови перебування українських біженців із тимчасовим захистом. Передбачається, наприклад, що люди почнуть отримувати меншу фінансову допомогу.

Про це сказав журналістам видання РБК-Україна колишній консул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко.

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Дмитро Шевченко зауважив, що скорочення соцпідтримки відбудеться не лише для громадян України, а й для всіх отримувачів допомоги.

"Вони стовідсотково згортатимуть соціальну підтримку, і це було ясно і до виборів. Вони вже говорять про те, що українські шукачі захисту будуть отримувати менше соціальних виплат, буде більше штрафних санкцій за безробіття", — сказав Дмитро Шевченко.

Зазначимо, що лідер німецької політичної партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц, який 6 травня 2025 року став новим канцлером країни, ще у квітні попереджав, що його уряд змінить політику щодо прийому біженців.

Так, за його словами, кількість нових заяв від шукачів притулку має знизитися до 100 тис. щороку. До того ж новий уряд планує депортувати більше людей та "примусово відмовляти" в притулку вже на кордоні.

Раніше стало відомо, що у Польщі з 1 червня 2025 року скоротять фінансову підтримку для українців за програмами в рамках програм "800 Плюс" та "Добрий старт". Допомога буде доступною лише для тих сімей, чиї діти навчаються у польських школах.

Також нагадаємо, що в ЄС стане менше країн, які надаватимуть грошову допомогу біженцям з України. Так, наприклад, в Естонії вони вже не отримуватимуть виплати на оренду житла.