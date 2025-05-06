Виплати українцям у Польщі — хто не отримуватиме допомогу 800 Плюс

Польські злоті. Фото: Pexels

З 1 червня 2025 року фінансову допомогу в рамках програм "800 Плюс" та "Добрий старт" у Польщі отримуватимуть лише ті родини, чиї діти вчаться у місцевих школах. Це означає, що багатьом українським сім'ям потрібно буде інтегрувати своїх дітей в освітню систему країни.

Про це пише видання Inpoland.

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Що відомо про зміни

За інформацією журналістів, виплати можна буде отримати тільки після підтвердження того, що дитина навчається у польській школі. Рішення пов'язане з необхідністю раціонального витрачання бюджетних коштів, також це сприятиме інтеграції сімей у польське суспільство.

Зміни стосуються й українців у Польщі: як інформує видання, за перше півріччя 2024 року за програмою "800 Плюс" виплати отримали майже 250 тисяч дітей.

Як оформити допомогу у 2025 році

Заява подається тільки онлайн на одній з електронних платформ:

PUE ZUS (eZUS);

електронний банкінг;

портал Emp@tia;

застосунок mZUS.

У Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики Польщі зауважують, що долучитися до програм "800 Плюс" та "Добрий старт" після змін зможуть лише ті сім’ї, чиї діти відвідують польські школи очно. Тобто, навіть якщо дитина живе у Польщі, але вчиться в українській школі онлайн — у такої родини вже не буде виплат.

Нагадаємо, громадяни з інвалідністю у Польщі отримують соціальні виплати. На грошову підтримку можуть претендувати українці, якщо легально живуть в країні.

Також ми розповідали, що у Швеції пропонуватимуть 32 тис. євро мігрантам, які захочуть повернутися до своєї рідної країни. Також глава уряду Ульф Крістерссон підтримує ідею посилити міграційний контроль на рівні Євросоюзу.