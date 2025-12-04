Права работников — компании заставят выплатить ЕСВ за периоды незаконных увольнений

Работники в офисе. Фото: Freepik

В Украине усовершенствуют законодательство в вопросе трудовых прав граждан во время войны в случае незаконного увольнения. Это предусмотрено новым законопроектом, который поддержали народные избранники.

Усиление прав незаконно уволенных работников

Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта №11488-1 под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения".

В случае подписания документа президентом Владимиром Зеленским, усилится поддержка украинских граждан, восстановленных на работе после незаконного увольнения. Он внесет изменения в:

закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

закон №2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Так, законопроект обяжет работодателей платить страховые взносы за периоды, в течение которых работники были незаконно уволены по месту работы, а затем восстановлены на основании решения суда.

Целью документа является обеспечение полного и надлежащего восстановления прав работников, которые были противоправно лишены работы, путем:

зачисления периодов незаконных увольнений в страховой стаж таких работников;

обязанности работодателей в уплате страховых взносов за соответствующие периоды;

обеспечения пенсионных и социальных прав работников без потерь в связи с незаконным увольнением.

ЕСВ (Единый социальный взнос) является обязательным страховым платежом для обеспечения соцзащиты украинцев, в частности, для права на будущую пенсию. Взнос рассчитывают от минимальной оплаты труда. Общая ставка равна 22% от минимального оклада в 8 тыс. грн, то есть речь идет о 1760 грн.

Что еще будут предусматривать изменения

Нормы принятого законопроекта о правах работников в связи с незаконным увольнением коснутся таких вопросов:

зачисления периода, когда гражданин был незаконно уволен по месту работы, а затем восстановлен на основании решения суда, в страховой стаж для будущего исчисления пенсии;

обязательства компаний оплатить страховые взносы за такие периоды;

определения механизма исчисления единого взноса, если начислена разница в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы/или по судебному решению начислена средняя зарплата за вынужденный прогул;

начисления ЕСВ за каждый месяц вынужденного прогула в размере не ниже минимального страхового взноса;

определения порядка начисления денежной компенсации уволенному работнику за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

