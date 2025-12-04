Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Незаконное увольнение во время войны — что ждет работодателей

Незаконное увольнение во время войны — что ждет работодателей

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 14:30
Права работников — компании заставят выплатить ЕСВ за периоды незаконных увольнений
Работники в офисе. Фото: Freepik

В Украине усовершенствуют законодательство в вопросе трудовых прав граждан во время войны в случае незаконного увольнения. Это предусмотрено новым законопроектом, который поддержали народные избранники.

Новини.LIVE рассказывают, что изменит соответствующая инициатива.

Реклама
Читайте также:

Усиление прав незаконно уволенных работников

Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта №11488-1 под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения".

В случае подписания документа президентом Владимиром Зеленским, усилится поддержка украинских граждан, восстановленных на работе после незаконного увольнения. Он внесет изменения в:

  • закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • закон №2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Так, законопроект обяжет работодателей платить страховые взносы за периоды, в течение которых работники были незаконно уволены по месту работы, а затем восстановлены на основании решения суда.

Целью документа является обеспечение полного и надлежащего восстановления прав работников, которые были противоправно лишены работы, путем:

  • зачисления периодов незаконных увольнений в страховой стаж таких работников;
  • обязанности работодателей в уплате страховых взносов за соответствующие периоды;
  • обеспечения пенсионных и социальных прав работников без потерь в связи с незаконным увольнением.

ЕСВ (Единый социальный взнос) является обязательным страховым платежом для обеспечения соцзащиты украинцев, в частности, для права на будущую пенсию. Взнос рассчитывают от минимальной оплаты труда. Общая ставка равна 22% от минимального оклада в 8 тыс. грн, то есть речь идет о 1760 грн.

Что еще будут предусматривать изменения

Нормы принятого законопроекта о правах работников в связи с незаконным увольнением коснутся таких вопросов:

  • зачисления периода, когда гражданин был незаконно уволен по месту работы, а затем восстановлен на основании решения суда, в страховой стаж для будущего исчисления пенсии;
  • обязательства компаний оплатить страховые взносы за такие периоды;
  • определения механизма исчисления единого взноса, если начислена разница в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы/или по судебному решению начислена средняя зарплата за вынужденный прогул;
  • начисления ЕСВ за каждый месяц вынужденного прогула в размере не ниже минимального страхового взноса;
  • определения порядка начисления денежной компенсации уволенному работнику за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Ранее мы писали, что в декабре средняя зарплата равна 27 тыс. грн. Показатель на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также рассказывали, что такое 13-я зарплата и кому ее могут выплатить в конце 2025 года. Выплату иногда называют годовой премией.

работа деньги увольнение сотрудники есв
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации