Права работников — компании заставят выплатить ЕСВ за периоды незаконных увольнений

Незаконное увольнение во время войны — что ждет работодателей
В Украине усовершенствуют законодательство в вопросе трудовых прав граждан во время войны в случае незаконного увольнения. Это предусмотрено новым законопроектом, который поддержали народные избранники.
Усиление прав незаконно уволенных работников
Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта №11488-1 под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения".
В случае подписания документа президентом Владимиром Зеленским, усилится поддержка украинских граждан, восстановленных на работе после незаконного увольнения. Он внесет изменения в:
- закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
- закон №2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
Так, законопроект обяжет работодателей платить страховые взносы за периоды, в течение которых работники были незаконно уволены по месту работы, а затем восстановлены на основании решения суда.
Целью документа является обеспечение полного и надлежащего восстановления прав работников, которые были противоправно лишены работы, путем:
- зачисления периодов незаконных увольнений в страховой стаж таких работников;
- обязанности работодателей в уплате страховых взносов за соответствующие периоды;
- обеспечения пенсионных и социальных прав работников без потерь в связи с незаконным увольнением.
ЕСВ (Единый социальный взнос) является обязательным страховым платежом для обеспечения соцзащиты украинцев, в частности, для права на будущую пенсию. Взнос рассчитывают от минимальной оплаты труда. Общая ставка равна 22% от минимального оклада в 8 тыс. грн, то есть речь идет о 1760 грн.
Что еще будут предусматривать изменения
Нормы принятого законопроекта о правах работников в связи с незаконным увольнением коснутся таких вопросов:
- зачисления периода, когда гражданин был незаконно уволен по месту работы, а затем восстановлен на основании решения суда, в страховой стаж для будущего исчисления пенсии;
- обязательства компаний оплатить страховые взносы за такие периоды;
- определения механизма исчисления единого взноса, если начислена разница в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы/или по судебному решению начислена средняя зарплата за вынужденный прогул;
- начисления ЕСВ за каждый месяц вынужденного прогула в размере не ниже минимального страхового взноса;
- определения порядка начисления денежной компенсации уволенному работнику за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.
