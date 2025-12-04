Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Незаконне звільнення під час війни — що чекає роботодавців

Незаконне звільнення під час війни — що чекає роботодавців

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 14:30
Права працівників — компанії змусять виплатити ЄСВ за періоди незаконних звільнень
Працівники в офісі. Фото: Freepik

В Україні удосконалять законодавство у питанні трудових прав громадян під час війни у разі незаконного звільнення. Це передбачено новим законопроєктом, який підтримали народні обранці.

Новини.LIVE розповідають, що змінить відповідна ініціатива.

Реклама
Читайте також:

Посилення прав незаконно звільнених працівників

Йдеться про ухвалення Верховною Радою законопроєкту №11488-1 під назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення".

У разі підписання документа президентом Володимиром Зеленським, посилиться підтримка українських громадян, поновлених на роботі після незаконного звільнення. Він внесе зміни до:

  • закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
  • закону №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Так, законопроєкт зобов’язуватиме роботодавців сплачувати страхові внески за періоди, упродовж яких працівники були незаконно звільненні за місцем роботи, а потім поновлені на підставі рішення суду.

Метою документа є забезпечення повного та належного відновлення прав працівників, яких було протиправно позбавлено роботи, шляхом:

  • зарахування періодів незаконних звільнень до страхового стажу таких працівників;
  • обов’язку роботодавців у сплаті страхових внесків за відповідні періоди;
  • забезпечення пенсійних та соціальних прав працівників без втрат у зв'язку з незаконним звільненням.

ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) є обов'язковим страховим платежем для забезпечення соцзахисту українців, зокрема, для права на майбутню пенсію. Внесок розраховують від мінімальної оплати праці. Загальна ставка дорівнює 22% від мінімального окладу у 8 тис. грн, тобто йдеться про 1760 грн.  

Що ще передбачатимуть зміни 

Норми ухваленого законопроєкту щодо прав працівників у зв'язку з незаконним звільненням торкнуться таких питань:

  • зарахування періоду, коли громадянин був незаконно звільнений за місцем роботи, а потім поновлений на підставі рішення суду, до страхового стажу для майбутнього обчислення пенсії;
  • зобов’язання компаній оплатити страхові внески за такі періоди;
  • визначення механізму обчислення єдиного внеску, якщо нараховано різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи/або за судовим рішенням нараховано середню зарплату за вимушений прогул;
  • нарахування ЄСВ за кожний місяць вимушеного прогулу у розмірі не нижчому за мінімальний страховий внесок;
  • визначення порядку нарахування грошової компенсації звільненому працівникові за невикористану щорічну оплачувану відпустку.

Раніше ми писали, що в грудні середня зарплата дорівнює 27 тис. грн. Показник на 20% більший проти аналогічного періоду минулого року.  

Також розповідали, що таке 13-та зарплата та кому її можуть виплатити наприкінці 2025 року. Виплату іноді називають річною премією. 

робота гроші звільнення працівники єсв
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації