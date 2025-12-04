Права працівників — компанії змусять виплатити ЄСВ за періоди незаконних звільнень

Працівники в офісі. Фото: Freepik

В Україні удосконалять законодавство у питанні трудових прав громадян під час війни у разі незаконного звільнення. Це передбачено новим законопроєктом, який підтримали народні обранці.

Новини.LIVE розповідають, що змінить відповідна ініціатива.

Посилення прав незаконно звільнених працівників

Йдеться про ухвалення Верховною Радою законопроєкту №11488-1 під назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення".

У разі підписання документа президентом Володимиром Зеленським, посилиться підтримка українських громадян, поновлених на роботі після незаконного звільнення. Він внесе зміни до:

закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

закону №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Так, законопроєкт зобов’язуватиме роботодавців сплачувати страхові внески за періоди, упродовж яких працівники були незаконно звільненні за місцем роботи, а потім поновлені на підставі рішення суду.

Метою документа є забезпечення повного та належного відновлення прав працівників, яких було протиправно позбавлено роботи, шляхом:

зарахування періодів незаконних звільнень до страхового стажу таких працівників;

обов’язку роботодавців у сплаті страхових внесків за відповідні періоди;

забезпечення пенсійних та соціальних прав працівників без втрат у зв'язку з незаконним звільненням.

ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) є обов'язковим страховим платежем для забезпечення соцзахисту українців, зокрема, для права на майбутню пенсію. Внесок розраховують від мінімальної оплати праці. Загальна ставка дорівнює 22% від мінімального окладу у 8 тис. грн, тобто йдеться про 1760 грн.

Що ще передбачатимуть зміни

Норми ухваленого законопроєкту щодо прав працівників у зв'язку з незаконним звільненням торкнуться таких питань:

зарахування періоду, коли громадянин був незаконно звільнений за місцем роботи, а потім поновлений на підставі рішення суду, до страхового стажу для майбутнього обчислення пенсії;

зобов’язання компаній оплатити страхові внески за такі періоди;

визначення механізму обчислення єдиного внеску, якщо нараховано різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи/або за судовим рішенням нараховано середню зарплату за вимушений прогул;

нарахування ЄСВ за кожний місяць вимушеного прогулу у розмірі не нижчому за мінімальний страховий внесок;

визначення порядку нарахування грошової компенсації звільненому працівникові за невикористану щорічну оплачувану відпустку.

Раніше ми писали, що в грудні середня зарплата дорівнює 27 тис. грн. Показник на 20% більший проти аналогічного періоду минулого року.

Також розповідали, що таке 13-та зарплата та кому її можуть виплатити наприкінці 2025 року. Виплату іноді називають річною премією.