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Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

10 января 2025 06:20
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Минимальные зарплаты в Украине и ЕС: сравнение минимальных зарплат в 2025 году
Сравнение минимальных зарплат в Украине на ЕС. Графика: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Уровень заработной платы, которую получают работники на аналогичных должностях в Украине и странах ЕС существенно отличаются и не в лучшую для нашей страны сторону. Тоже можно сказать и о минимальных зарплатах — показатель, который фактически выступает социальной гарантией и определяет нижнюю границу оплаты и ценности труда. Во всех без исключения странах ЕС уровень минимальной зарплаты значительно выше, чем в Украине.

Новини.LIVE сравнивают размер минимальной зарплаты в Украине со странами ЕС и рассказывают, будут ли повышать минимальную зарплату в Украине.

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Что такое минимальная зарплата

Минимальная заработная плата — это наименьший уровень оплаты труда, который работодатели обязаны выплачивать своим работникам в соответствии с законом. Этот показатель определяет минимальную цену, по которой работники могут предоставлять свои услуги.

Сторонники повышения минимальной заработной платы считают, что это может способствовать сокращению разрыва доходов. Более высокие выплаты позволяют работникам с низкими доходами обеспечивать базовые потребности, а также стимулируют общий экономический рост. Кроме того, увеличение минимальной заработной платы способно подтолкнуть к росту доходов тех, кто зарабатывает чуть больше минимального уровня.

В то же время критики утверждают, что увеличение минимальной заработной платы может привести к сокращению рабочих мест, особенно среди работников с низкой квалификацией или тех, кто только начинает свою карьеру. Это связано с тем, что работодатели могут не справиться с ростом расходов на оплату труда и вынуждены будут сокращать штат или уменьшать рабочие часы.

Кроме того, повышение минимальной зарплаты может оказаться неэффективным инструментом борьбы с бедностью, поскольку значительная часть работников, получающих минимальную оплату, не являются основными кормильцами в семьях с низким уровнем дохода.

Какая минимальная зарплата в Украине и повысят ли ее в 2025 году

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", с 1 января 2025 года минимальная заработная плата останется на уровне, установленном в апреле 2024 года: 8 000 гривен, а почасовая ставка составит 48 гривен. В бюджетной декларации также указано, что размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума (что влияет на минимальную пенсию) заморозят до 2027 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в 2025 году Украина не может позволить себе увеличение социальных стандартов. Из-за ограниченных финансовых возможностей проект государственного бюджета не предусматривает повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

"На данном этапе и это было договорено с нашими партнерами, что у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году (2024 год - ред.) мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 тысяч гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", — добавил Марченко.

При этом стоит учитывать, что повышение налогов, включая НДФЛ (18%) и военный сбор (5%), приведет к снижению суммы, которая платится "на руки". Например, если в 2024 году после вычета налогов работник получал 6 440 гривен, то в 2025 году эта сумма уменьшится до 6 160 гривен.

Сравнение минимальных зарплат в Украине и странах ЕС

Для сравнения мы использовали данные из Евростата и отрытых источников, относительно актуальных минимальных зарплат в 2025 году в странах Евросоюза. Для удобства вычисления мы перевели размер минимальной зарплаты в Украине в евро. Сейчас она составляет 181,65 евро.

Также следует отметить, что в Австрии, Дании, Финляндии, Италии, Швеции и на Кипре отсутствует установленный законом уровень минимальной заработной платы.

На сколько минималка в ЕС больше чем в Украине Инфографика
Сравнение минимальных зарплат в Украине и странах ЕС. Инфографика: Новини.LIVE

 

Страна  Размер месячной минимальной зарплаты в евро Разница с минимальной зарплатой в Украине
Украина 181,65 -
Бельгия 2 070,48 +1 039,8%
Болгария 477,04 +162,6%
Греция 968,33 +433%
Эстония 820,00 +351,4%
Ирландия 2 146,30 +1 081,5%
Испания 1 985,60 +988,59%
Кипр 1 000,00 +450,5%
Латвия 700,00 +285,3%
Литва 924,00 +408,6%
Люксембург 2 570,93 +1 315,3%
Мальта 925,34 +409,4%
Нидерланды 2 134,08 +1 074,8%
Германия 2 054,00 +1 030,7%
Польша 1 095,79 +503,2%
Португалия 956,67 +426,6%
Румыния 743,37 +309,2%
Словакия 750,00 +312,8%
Словения 1 253,90 +590,2%
Венгрия 675,27 +271,7%
Франция 1 766,92 +872,7%
Хорватия 840,00 +362,4%
Чехия 755,24 +315,7%

Таким образом получается, что во всех странах Европейского союза без исключения размер минимальной заработной платы значительно выше чем в Украине. Наименьший разрыв "минималке" у Украины с Болгарией.

Но даже в Болгарии, где размер минимальной зарплаты самый низкий среди стран ЕС, он на 2,5 раза выше чем в Украине. А вот гражданин Люксембурга, где  "минималка" самая высокая в ЕС, за месяц получает больше чем 14 украинских минимальных зарплат. В Польше, где недавно подняли уровень минимальной зарплаты, этот показатель теперь в 6 раз выше, чем в Украине.

Минимальная заработная плата в странах ЕС

В странах Европейского Союза есть две основные формы минимальной заработной платы. Первая форма — это закрепленный на законодательном уровне размер минимальной заработной платы. Он устанавливается законами или официальными нормативными актами. Большинство стран ЕС придерживаются этой системы.

Вторая — определяется коллективными договорами и введена в шести странах: Австрии, Кипре, Дании, Финляндии, Италии и Швеции. Здесь минимальная заработная плата устанавливается в рамках коллективных соглашений между профсоюзами и работодателями. В некоторых случаях эти договоры включают положения о минимальной оплате труда.

В 2022 году Европейский парламент утвердил новые правила по минимальной заработной плате для всех работников ЕС. Принятый закон, согласованный с Советом Европы и направлен на улучшение условий труда, повышение уровня жизни работников и стимулирование экономического и социального прогресса. Новый норматив устанавливает минимальные стандарты оценки адекватности минимальной заработной платы, предусмотренной национальными законами и/или коллективными договорами.

Что включает новое законодательство ЕС по минимальной заработной плате:

  • расчет стоимости национальной потребительской корзины с учетом реальных цен, включая расходы на культурные, образовательные и общественные мероприятия;
  • сравнение минимальной заработной платы с международными ориентирами, такими как 60% средней валовой заработной платы или 50% от медианной валовой заработной платы;
  • сравнение чистой минимальной заработной платы с уровнем бедности;
  • анализ покупательной способности минимальной заработной платы.

Новые правила побуждают страны ЕС к:

  • расширению коллективных переговоров по установлению заработной платы;
  • обновлению законодательно установленной минимальной заработной платы не реже чем раз в два года, а в странах с автоматической индексацией — раз в четыре года;
  • проведение трудовых инспекций для контроля за соблюдением законодательства и улучшения условий труда;
  • обеспечение доступа работников к механизмам разрешения споров и возможности получения компенсации в случае нарушения их прав.

Напомним, в 2024 году в Украине существенно выросла средняя заработная плата работников в центральных госорганах. В частности, руководству Центральной избирательной комиссии в среднем на конец года платили 310 тыс. гривен.

Мы также рассказывали о размере заработной платы работников правоохранительных органов в разных регионах. Обычно предлагают доход от 18 тыс. до 35 тыс. грн и более, в зависимости от области, должности и условий труда.

Европейский союз зарплаты работа деньги Украина

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