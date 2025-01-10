Минимальные зарплаты в Украине и ЕС: сравнение минимальных зарплат в 2025 году

Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине
Уровень заработной платы, которую получают работники на аналогичных должностях в Украине и странах ЕС существенно отличаются и не в лучшую для нашей страны сторону. Тоже можно сказать и о минимальных зарплатах — показатель, который фактически выступает социальной гарантией и определяет нижнюю границу оплаты и ценности труда. Во всех без исключения странах ЕС уровень минимальной зарплаты значительно выше, чем в Украине.
Новини.LIVE сравнивают размер минимальной зарплаты в Украине со странами ЕС и рассказывают, будут ли повышать минимальную зарплату в Украине.
Что такое минимальная зарплата
Минимальная заработная плата — это наименьший уровень оплаты труда, который работодатели обязаны выплачивать своим работникам в соответствии с законом. Этот показатель определяет минимальную цену, по которой работники могут предоставлять свои услуги.
Сторонники повышения минимальной заработной платы считают, что это может способствовать сокращению разрыва доходов. Более высокие выплаты позволяют работникам с низкими доходами обеспечивать базовые потребности, а также стимулируют общий экономический рост. Кроме того, увеличение минимальной заработной платы способно подтолкнуть к росту доходов тех, кто зарабатывает чуть больше минимального уровня.
В то же время критики утверждают, что увеличение минимальной заработной платы может привести к сокращению рабочих мест, особенно среди работников с низкой квалификацией или тех, кто только начинает свою карьеру. Это связано с тем, что работодатели могут не справиться с ростом расходов на оплату труда и вынуждены будут сокращать штат или уменьшать рабочие часы.
Кроме того, повышение минимальной зарплаты может оказаться неэффективным инструментом борьбы с бедностью, поскольку значительная часть работников, получающих минимальную оплату, не являются основными кормильцами в семьях с низким уровнем дохода.
Какая минимальная зарплата в Украине и повысят ли ее в 2025 году
Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", с 1 января 2025 года минимальная заработная плата останется на уровне, установленном в апреле 2024 года: 8 000 гривен, а почасовая ставка составит 48 гривен. В бюджетной декларации также указано, что размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума (что влияет на минимальную пенсию) заморозят до 2027 года.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в 2025 году Украина не может позволить себе увеличение социальных стандартов. Из-за ограниченных финансовых возможностей проект государственного бюджета не предусматривает повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
"На данном этапе и это было договорено с нашими партнерами, что у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году (2024 год - ред.) мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 тысяч гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", — добавил Марченко.
При этом стоит учитывать, что повышение налогов, включая НДФЛ (18%) и военный сбор (5%), приведет к снижению суммы, которая платится "на руки". Например, если в 2024 году после вычета налогов работник получал 6 440 гривен, то в 2025 году эта сумма уменьшится до 6 160 гривен.
Сравнение минимальных зарплат в Украине и странах ЕС
Для сравнения мы использовали данные из Евростата и отрытых источников, относительно актуальных минимальных зарплат в 2025 году в странах Евросоюза. Для удобства вычисления мы перевели размер минимальной зарплаты в Украине в евро. Сейчас она составляет 181,65 евро.
Также следует отметить, что в Австрии, Дании, Финляндии, Италии, Швеции и на Кипре отсутствует установленный законом уровень минимальной заработной платы.
|Страна
|Размер месячной минимальной зарплаты в евро
|Разница с минимальной зарплатой в Украине
|Украина
|181,65
|-
|Бельгия
|2 070,48
|+1 039,8%
|Болгария
|477,04
|+162,6%
|Греция
|968,33
|+433%
|Эстония
|820,00
|+351,4%
|Ирландия
|2 146,30
|+1 081,5%
|Испания
|1 985,60
|+988,59%
|Кипр
|1 000,00
|+450,5%
|Латвия
|700,00
|+285,3%
|Литва
|924,00
|+408,6%
|Люксембург
|2 570,93
|+1 315,3%
|Мальта
|925,34
|+409,4%
|Нидерланды
|2 134,08
|+1 074,8%
|Германия
|2 054,00
|+1 030,7%
|Польша
|1 095,79
|+503,2%
|Португалия
|956,67
|+426,6%
|Румыния
|743,37
|+309,2%
|Словакия
|750,00
|+312,8%
|Словения
|1 253,90
|+590,2%
|Венгрия
|675,27
|+271,7%
|Франция
|1 766,92
|+872,7%
|Хорватия
|840,00
|+362,4%
|Чехия
|755,24
|+315,7%
Таким образом получается, что во всех странах Европейского союза без исключения размер минимальной заработной платы значительно выше чем в Украине. Наименьший разрыв "минималке" у Украины с Болгарией.
Но даже в Болгарии, где размер минимальной зарплаты самый низкий среди стран ЕС, он на 2,5 раза выше чем в Украине. А вот гражданин Люксембурга, где "минималка" самая высокая в ЕС, за месяц получает больше чем 14 украинских минимальных зарплат. В Польше, где недавно подняли уровень минимальной зарплаты, этот показатель теперь в 6 раз выше, чем в Украине.
Минимальная заработная плата в странах ЕС
В странах Европейского Союза есть две основные формы минимальной заработной платы. Первая форма — это закрепленный на законодательном уровне размер минимальной заработной платы. Он устанавливается законами или официальными нормативными актами. Большинство стран ЕС придерживаются этой системы.
Вторая — определяется коллективными договорами и введена в шести странах: Австрии, Кипре, Дании, Финляндии, Италии и Швеции. Здесь минимальная заработная плата устанавливается в рамках коллективных соглашений между профсоюзами и работодателями. В некоторых случаях эти договоры включают положения о минимальной оплате труда.
В 2022 году Европейский парламент утвердил новые правила по минимальной заработной плате для всех работников ЕС. Принятый закон, согласованный с Советом Европы и направлен на улучшение условий труда, повышение уровня жизни работников и стимулирование экономического и социального прогресса. Новый норматив устанавливает минимальные стандарты оценки адекватности минимальной заработной платы, предусмотренной национальными законами и/или коллективными договорами.
Что включает новое законодательство ЕС по минимальной заработной плате:
- расчет стоимости национальной потребительской корзины с учетом реальных цен, включая расходы на культурные, образовательные и общественные мероприятия;
- сравнение минимальной заработной платы с международными ориентирами, такими как 60% средней валовой заработной платы или 50% от медианной валовой заработной платы;
- сравнение чистой минимальной заработной платы с уровнем бедности;
- анализ покупательной способности минимальной заработной платы.
Новые правила побуждают страны ЕС к:
- расширению коллективных переговоров по установлению заработной платы;
- обновлению законодательно установленной минимальной заработной платы не реже чем раз в два года, а в странах с автоматической индексацией — раз в четыре года;
- проведение трудовых инспекций для контроля за соблюдением законодательства и улучшения условий труда;
- обеспечение доступа работников к механизмам разрешения споров и возможности получения компенсации в случае нарушения их прав.
Напомним, в 2024 году в Украине существенно выросла средняя заработная плата работников в центральных госорганах. В частности, руководству Центральной избирательной комиссии в среднем на конец года платили 310 тыс. гривен.
Мы также рассказывали о размере заработной платы работников правоохранительных органов в разных регионах. Обычно предлагают доход от 18 тыс. до 35 тыс. грн и более, в зависимости от области, должности и условий труда.
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