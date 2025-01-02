Минимальная зарплата в Польше значительно превысила украинскую — суммы

Люди на улицах города. Фото: Unsplash

В Польше с 1 января 2025 года вырос размер минимальной зарплаты. Теперь работники будут получать по меньшей мере 4 666 злотых (47 166 гривен или 1 132 доллара) до вычета налогов.

Об этом сообщает Польское радио.

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Параллельно с минимальной зарплатой возросла также минимальная почасовая ставка для гражданско-правовых договоров. С первого дня нового года она составляет 30,50 злотых.

За последние два года показатель минимальной зарплаты в Польше менялся дважды. Так, с 1 января 2024 года он составлял 4 242 злотых, а с 1 июля — 4 300 злотых. В 2023 году минимальные зарплаты менялись так:

3 490 злотых с 1 января;

3 600 злотых с 1 июля.

Минимальная зарплата в Украине в 2025 году — какой она будет

Минимальный размер дохода украинцев останется без изменений — 8 000 грн (или 190 долларов). При этом это сумма к вычету налогов, претерпевших изменения осенью 2024 года: "на руки" украинцы будут получать 6 160 грн (минус 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора).

То есть минимальная зарплата в Польше в 2025 году в шесть раз будет превышать уровень минимальной зарплаты в Украине.

Ранее стало известно, что по итогам года средняя зарплата госслужащих существенно выросла. У некоторых работников выплаты изменились более чем на 200 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинцев ожидают новые финансовые вызовы в 2025 году. Это связано с ростом курса доллара и не только.