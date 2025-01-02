Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн arrow

Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

2 січня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати до 310 тис. грн — як змінились доходи чиновників в Україні
Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Минулого року в Україні середня заробітна плата працівників у центральних держорганах суттєво зросла. Зокрема, керівництву Центральної виборчої комісії у середньому платили 310 тис. гривень на кінець року, тоді як ще в січні 2024-го сума становила 170,1 тис. гривень.

Про це свідчать останні дані на порталі Міністерства фінансів щодо оплати праці чиновників.

Читайте також:

Захмарні зарплати українських чиновників

Згідно з інформацією Мінфіну, зарплата працівників держорганів, місцевих адміністрацій і судової влади суттєво відрізняється від зарплат більшості працівників бюджетної сфери.

Зокрема, у керівництва низки держорганів за останній рік заробітна плата змінилась дуже істотно, у декого — на понад 200 тис. гривень.

Як відомо, мінімальна зарплата бюджетників в Україні становить лише 8 тис. гривень, у 2025 році залишатиметься на рівні 2024-го. Невеликі доплати здійснять (в 1,3 тис. у січні та 2,6 тис. гривень у вересні) лише вчителям, у яких середня зарплата становила станом на кінець минулого року 12 тис. гривень.

Тоді як керівництву держорганів у середньому нараховують такі суми:

  • Державної аудиторської служби — 266,4 тис. гривень, станом на кінець осені (на початку 2024 року — 95,8 тис. гривень);
  • Держагентства водних ресурсів — 245,1 тис. гривень (рік тому — 40 тис. гривень);
  • Нацагенції з питань запобігання корупції — 241,3 тис. гривень (рік тому — 157,7 тис. гривень);
  • Державної податкової служби — 233,6 тис. гривень (на початку 2024 року — 68,5 тис. гривень);
  • Держслужби з питань безпеки на транспорті — 231 тис. гривень (рік тому — 80 тис. гривень);
  • Антимонопольного комітету — 215 тис. гривень (на початку 2024 року — 123,8 тис. гривень);
  • Рахункової палати — 178,2 тис. гривень (рік тому — 171,5 тис. гривень);
  • Держслужби з питань праці — 171,6 тис. гривень (на початку минулого року — 53,3  тис. гривень);
  • Держслужби з питань кіно — 112,7 тис. гривень (на початку 2024 року — 81,9 тис. гривень.

 

зарплати чиновників
Зарплати керівництва. Джерело: Мінфін
зарплати чиновників
Зарплати керівників. Джерело: Мінфін
зарплати чиновників
Зарплати керівництва. Джерело: Мінфін
зарплати чиновників
Зарплати керівників. Джерело: Мінфін

Нова формула розрахунку зарплат для чиновників

Як відомо, у 2024 році запрацював новий підхід в оплаті праці держслужбовців. Згідно з новим механізмом, зарплата складається з двох основних показників у такій пропорції:

  • посадовий оклад — 70%;
  • премія та різні заохочення — 30%.

Раніше посадовий оклад у держслужбовців залежно від рангу та регіону був значно нижчим порівняно з розмірами премії, щодо яких не передбачались жодні обмеження.

Раніше ми писали, що в Україні за останній рік рівень середньої заробітної плати за дистанційну працю підвищилась на 20%, до 29 тис. гривень. Зокрема, рекрутерам в ЗСУ за таку роботу можуть платити від 50 тис. до 70 тис. грн.

Також ми розповідали, скільки платять працівникам правоохоронних органів у різних областях. Переважно пропонують дохід від 18 тис. до 35 тис. грн і вище, залежно від регіону, посади та умов роботи.

ЦВК Мінфін зарплати чиновники доходи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:17 Сибіга пояснив важливість зупинки транзиту російського газу

16:15 Нові формати — як у 2025 році встановлюватимуть інвалідність

16:11 У Львові відкрили центр послуг УБД — деталі від Садового

16:07 Яхтсмен з Одеси завоював 2 місце у міжнародній регаті

15:53 У Шольца вимагають повторну розмову з Путіним

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

15:47 Опади та ожеледиця — у Києві завтра зіпсується погода

15:45 Шаги замість копійок — коли українці можуть отримати нові монети

15:35 Як зупинка транзиту газу через Україну вплинула на ціни в Європі

15:31 Першою в Одесі у 2025 році народилася донька захисника

15:30 Окупанти зруйнували стелу на в'їзді до Покровська — відео

16:17 Сибіга пояснив важливість зупинки транзиту російського газу

16:15 Нові формати — як у 2025 році встановлюватимуть інвалідність

16:11 У Львові відкрили центр послуг УБД — деталі від Садового

16:07 Яхтсмен з Одеси завоював 2 місце у міжнародній регаті

15:53 У Шольца вимагають повторну розмову з Путіним

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

15:47 Опади та ожеледиця — у Києві завтра зіпсується погода

15:45 Шаги замість копійок — коли українці можуть отримати нові монети

15:35 Як зупинка транзиту газу через Україну вплинула на ціни в Європі

15:31 Першою в Одесі у 2025 році народилася донька захисника

15:30 Окупанти зруйнували стелу на в'їзді до Покровська — відео

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року