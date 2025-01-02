Зарплати до 310 тис. грн — як змінились доходи чиновників в Україні

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Минулого року в Україні середня заробітна плата працівників у центральних держорганах суттєво зросла. Зокрема, керівництву Центральної виборчої комісії у середньому платили 310 тис. гривень на кінець року, тоді як ще в січні 2024-го сума становила 170,1 тис. гривень.

Про це свідчать останні дані на порталі Міністерства фінансів щодо оплати праці чиновників.

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Згідно з інформацією Мінфіну, зарплата працівників держорганів, місцевих адміністрацій і судової влади суттєво відрізняється від зарплат більшості працівників бюджетної сфери.

Зокрема, у керівництва низки держорганів за останній рік заробітна плата змінилась дуже істотно, у декого — на понад 200 тис. гривень.

Як відомо, мінімальна зарплата бюджетників в Україні становить лише 8 тис. гривень, у 2025 році залишатиметься на рівні 2024-го. Невеликі доплати здійснять (в 1,3 тис. у січні та 2,6 тис. гривень у вересні) лише вчителям, у яких середня зарплата становила станом на кінець минулого року 12 тис. гривень.

Тоді як керівництву держорганів у середньому нараховують такі суми:

Державної аудиторської служби — 266,4 тис. гривень, станом на кінець осені (на початку 2024 року — 95,8 тис. гривень);

Держагентства водних ресурсів — 245,1 тис. гривень (рік тому — 40 тис. гривень);

Нацагенції з питань запобігання корупції — 241,3 тис. гривень (рік тому — 157,7 тис. гривень);

Державної податкової служби — 233,6 тис. гривень (на початку 2024 року — 68,5 тис. гривень);

Держслужби з питань безпеки на транспорті — 231 тис. гривень (рік тому — 80 тис. гривень);

Антимонопольного комітету — 215 тис. гривень (на початку 2024 року — 123,8 тис. гривень);

Рахункової палати — 178,2 тис. гривень (рік тому — 171,5 тис. гривень);

Держслужби з питань праці — 171,6 тис. гривень (на початку минулого року — 53,3 тис. гривень);

Держслужби з питань кіно — 112,7 тис. гривень (на початку 2024 року — 81,9 тис. гривень.

Зарплати керівництва. Джерело: Мінфін

Зарплати керівників. Джерело: Мінфін

Зарплати керівництва. Джерело: Мінфін

Зарплати керівників. Джерело: Мінфін

Нова формула розрахунку зарплат для чиновників

Як відомо, у 2024 році запрацював новий підхід в оплаті праці держслужбовців. Згідно з новим механізмом, зарплата складається з двох основних показників у такій пропорції:

посадовий оклад — 70%;

премія та різні заохочення — 30%.

Раніше посадовий оклад у держслужбовців залежно від рангу та регіону був значно нижчим порівняно з розмірами премії, щодо яких не передбачались жодні обмеження.

Раніше ми писали, що в Україні за останній рік рівень середньої заробітної плати за дистанційну працю підвищилась на 20%, до 29 тис. гривень. Зокрема, рекрутерам в ЗСУ за таку роботу можуть платити від 50 тис. до 70 тис. грн.

Також ми розповідали, скільки платять працівникам правоохоронних органів у різних областях. Переважно пропонують дохід від 18 тис. до 35 тис. грн і вище, залежно від регіону, посади та умов роботи.