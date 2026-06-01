Курс доллара на черном рынке ведет себя необычно: сколько стоит валюта 1 июня

В первый день лета официальный курс доллара, установленный Нацбанком, застыл на отметке 44,268 грн/долл. В то же время котировки в банках пошли вверх. В продаже американская валюта подорожала до 44,475 грн/долл. (+0,07 грн), в покупке — до 44,02 грн/долл. (+0,12 грн).

По чем продают доллары частники

По данным сервиса "Минфин", в понедельник, 1 июня, на черном рынке наблюдается полный "штиль". С начала суток котировки не двигаются, а курс валюты держится на отметках:

продажа — 44,20 грн/долл;

покупка — 44,10 грн/долл.

Такая ситуация довольно нетипична как для начала недели, обычно в понедельник доллар у частников дорожает автоматически, но при условии, что за выходные растет спрос на валюту. Поэтому отсутствие динамики может свидетельствовать, что в конце прошлой недели люди покупали доллары не слишком активно.

Будет ли доллар дешеветь

Американская валюта может полететь вниз, если Китай прибегнет к изменению финансовой модели. Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе" сказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Эксперт обратил внимание на то, что гонконгский доллар сейчас считается одной из самых обеспеченных валют в мире. По его словам, уровень резервного покрытия этой валюты достигает 48% от общей денежной массы.

"То есть он выпускается на сумму тех долларов, которые идут в резервы. Что надо сделать Китаю? Фактически, он может движением руки изменить это направление накопления капитала", — отметил Кущ.

Специалист пояснил, что механизм эмиссии гонконгского доллара напрямую привязан к американской валюте, ведь фактически он выпускается под обеспечение доллара США.

По его мнению, если Китай начнет активно продвигать систему так называемого "нафтоюаня" и одновременно частично переводить международные резервы из долларовых активов в золото, это может существенно повлиять на позиции американской валюты на мировом рынке.

Аналитик также отметил, что подобные изменения способны спровоцировать постепенное снижение стоимости доллара, особенно если крупные экономики начнут сокращать зависимость от него в международных расчетах и резервных накоплениях.

