Курс долара на чорному ринку поводиться незвично: скільки коштує валюта 1 червня

Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

В перший день літа офіційний курс долара, встановлений Нацбанком, застиг на позначці 44,268 грн/дол. Водночас котирування в банках пішли вгору. В продажі американська валюта подорожчала до 44,475 грн/дол. (+0,07 грн), у купівлі — до 44,02 грн/дол. (+0,12 грн).

Новини.LIVE з’ясовували, що відбувається на готівковому ринку валют.

По чому продають долари приватники

За даними сервісу "Мінфін", у понеділок, 1 червня, на чорному ринку спостерігається повний "штиль". Від початку доби котирування не рухаються, а курс валюти тримається на позначках:

продаж — 44,20 грн/дол.;

купівля — 44,10 грн/дол.

Така ситуація досить нетипова як для початку тижня, зазвичай у понеділок долар у приватників дорожчає автоматично, але за умови, що за вихідні зростає попит на валюту. Тож відсутність динаміки може свідчити, що наприкінці минулого тижня люди купували долари не надто активно.

Курс долара на чорному ринку 1 червня. Фото: скриншот

Чи буде долар дешевшати

Американська валюта може полетіти вниз, якщо Китай вдасться до зміни фінансової моделі. Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" сказав економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Експерт звернув увагу на те, що гонконгський долар нині вважається однією з найбільш забезпечених валют у світі. За його словами, рівень резервного покриття цієї валюти сягає 48% від загальної грошової маси.

"Тобто він випускається на суму тих доларів, які йдуть в резерви. Що треба зробити Китаю? Фактично, він може порухом руки змінити цей напрямок накопичення капіталу", — зазначив Кущ.

Фахівець пояснив, що механізм емісії гонконгського долара безпосередньо прив’язаний до американської валюти, адже фактично він випускається під забезпечення долара США.

На його думку, якщо Китай почне активно просувати систему так званого "нафтоюаня" та одночасно частково переводити міжнародні резерви з доларових активів у золото, це може суттєво вплинути на позиції американської валюти на світовому ринку.

Аналітик також наголосив, що подібні зміни здатні спровокувати поступове зниження вартості долара, особливо якщо великі економіки почнуть скорочувати залежність від нього у міжнародних розрахунках та резервних накопиченнях.

