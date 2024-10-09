Цены на недвижимость в ЕС — как изменилась стоимость в 2024 году

Дома в Португалии. Фото: internationalwealth.info

На рынке недвижимости в странах Европейского Союза наблюдается стабилизация и незначительный рост цен в 2024 году. В годовом выражении показатель подскочил на 2,9%.

Такие данные приводит Eurostat.

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По итогам второго квартала 2024 года цены на жилье в ЕС выросли на 1,9% против предыдущего квартала, а арендная плата — на 0,7%. За год на рынке продаж квартиры подорожали на 2,9% и на рынке аренды — на 3%.

Показатели свидетельствуют о значительном восстановлении после нестабильности, которые фиксировали с 2022-го. За 14 лет арендная плата в ЕС повысилась на 24,8%, а стоимость жилья подскочила на 51,8%.

По словам экспертов, такое оживление связано со снижением процентных ставок и стабилизацией экономической ситуации в еврозоне. Это позволило вернуть инвесторов на рынок недвижимости. Однако ценовая ситуация неоднородна в разных странах ЕС.

Больше всего выросли цены на жилье с 2010 года в странах Балтии и Центральной Европы. Лидерами стали:

Эстония — цены выросли на 232%;

Венгрия — на 218%;

Литва — на 178%;

Латвия — 146%.

Показатели значительно превышают средний уровень в странах ЕС.

Что касается аренды, то больше всего цены выросли в Эстонии — на 203%. Подорожали существенно — в Литве, Ирландии и Венгрии. В Греции цена аренды упала на 18%.

Графика стоимости продаж и аренды. Источник: Eurostat

Также во втором квартале наибольшее падение стоимости зафиксировали в таких странах:

Люксембург — на 8,3%;

Финляндия — на 4,8%;

Франция — на 4,6%.

Наибольший рост цен произошел в следующих странах:

Польша — на 17,7%;

Болгария — на 15,1%;

Литва — на 10,4%;

Хорватия — на 10,0%

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году владельцам жилой недвижимости необходимо уплатить налог за отчетный предыдущий год, если площадь жилья больше установленных лимитов. На это отводится 60 дней с момента вручения соответствующего уведомления, а в случае неуплаты — грозит штраф.

Также мы писали, что в Киеве на вторичном рынке недвижимости наблюдается тенденция к понижению цен. Так, за последние шесть месяцев текущего года цена упала на 2,36%.