Ціни на нерухомість у ЄС — як змінилася вартість у 2024 році

Нерухомість у країнах Європи у 2024 році — як змінилися ціни
На ринку нерухомості в країнах Європейського Союзу спостерігається стабілізація та незначне зростання цін у 2024 році. У річному вираженні показник підскочив на 2,9%.
Такі дані наводить Eurostat.
Як змінилися ціни на нерухомість у ЄС
За підсумком другого кварталу 2024 року ціни на житло в ЄС зросли на 1,9% проти попереднього кварталу, а орендна плата — на 0,7%. За рік на ринку продажу квартири подорожчали на 2,9% та на ринку оренди — на 3%.
Показники є свідченням значного відновлення після нестабільності, що фіксували з 2022-го. За 14 років орендна плата в ЄС підвищилась на 24,8%, а вартість житла підскочила на 51,8%.
За словами експертів, таке пожвавлення пов'язане зі зниженням відсоткових ставок та стабілізацією економічної ситуації у єврозоні. Це дало змогу повернути інвесторів на ринок нерухомості. Проте цінова ситуація неоднорідна у різних країнах ЄС.
Найбільше зросли ціни на житло з 2010 року у країнах Балтії та Центральній Європі. Лідерами стали:
- Естонія — ціни зросли на 232%;
- Угорщина — на 218%;
- Литва — на 178%;
- Латвія — 146%.
Показники суттєво перевищують середній рівень в країнах ЄС.
Щодо оренди, найбільше ціни зросли в Естонії — на 203%. Подорожчала суттєво — у Литві, Ірландії та Угорщині. У Греції ціна на оренду впала на 18%.
Також у другому кварталі найбільше падіння вартості зафіксували в таких країнах:
- Люксембург — на 8,3%;
- Фінляндія — на 4,8%;
- Франція — на 4,6%.
Найбільше зростання цін сталося в таких країнах:
- Польща — на 17,7%;
- Болгарія — на 15,1%;
- Литва — на 10,4%;
- Хорватія — на 10,0%
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році власникам житлової нерухомості необхідно сплатити податок за звітний попередній рік, якщо площа житла більша за встановлені ліміти. На це відводиться 60 днів з часу вручення відповідного повідомлення, а в разі несплати загрожує штраф.
Також ми писали, що в Києві на вторинному ринку нерухомості спостерігається тенденція до зниження цін. Так, за останні шість місяців року ціна впала на 2,36%.
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