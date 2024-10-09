Ціни на нерухомість у ЄС — як змінилася вартість у 2024 році

Будинки у Португалії. Фото: internationalwealth.info

На ринку нерухомості в країнах Європейського Союзу спостерігається стабілізація та незначне зростання цін у 2024 році. У річному вираженні показник підскочив на 2,9%.

Такі дані наводить Eurostat.

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Як змінилися ціни на нерухомість у ЄС

За підсумком другого кварталу 2024 року ціни на житло в ЄС зросли на 1,9% проти попереднього кварталу, а орендна плата — на 0,7%. За рік на ринку продажу квартири подорожчали на 2,9% та на ринку оренди — на 3%.

Показники є свідченням значного відновлення після нестабільності, що фіксували з 2022-го. За 14 років орендна плата в ЄС підвищилась на 24,8%, а вартість житла підскочила на 51,8%.

За словами експертів, таке пожвавлення пов'язане зі зниженням відсоткових ставок та стабілізацією економічної ситуації у єврозоні. Це дало змогу повернути інвесторів на ринок нерухомості. Проте цінова ситуація неоднорідна у різних країнах ЄС.

Найбільше зросли ціни на житло з 2010 року у країнах Балтії та Центральній Європі. Лідерами стали:

Естонія — ціни зросли на 232%;

Угорщина — на 218%;

Литва — на 178%;

Латвія — 146%.

Показники суттєво перевищують середній рівень в країнах ЄС.

Щодо оренди, найбільше ціни зросли в Естонії — на 203%. Подорожчала суттєво — у Литві, Ірландії та Угорщині. У Греції ціна на оренду впала на 18%.

Графіка вартості у продажу та оренди. Джерело: Eurostat

Також у другому кварталі найбільше падіння вартості зафіксували в таких країнах:

Люксембург — на 8,3%;

Фінляндія — на 4,8%;

Франція — на 4,6%.

Найбільше зростання цін сталося в таких країнах:

Польща — на 17,7%;

Болгарія — на 15,1%;

Литва — на 10,4%;

Хорватія — на 10,0%

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році власникам житлової нерухомості необхідно сплатити податок за звітний попередній рік, якщо площа житла більша за встановлені ліміти. На це відводиться 60 днів з часу вручення відповідного повідомлення, а в разі несплати загрожує штраф.

Також ми писали, що в Києві на вторинному ринку нерухомості спостерігається тенденція до зниження цін. Так, за останні шість місяців року ціна впала на 2,36%.