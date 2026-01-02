Видео
Нефтяной рынок взял паузу в начале 2026 года — детали

Нефтяной рынок взял паузу в начале 2026 года — детали

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 15:12
Цены на Brent и WTI в начале 2026 года взяли паузу после рекордного падения
Нефтяные башни в море. Фото: Freepik

Цены на нефть начали 2026 год без резких движений. После очень тяжелого 2025-го рынок будто взял паузу.

Колебания цены на марки Brent i WTI минимальны, но трейдеры не уверены, куда пойдет цена, сообщает Reuters.

Читайте также:

Какая цена нефти 2 января

На утренних торгах Brent торговалась около 60,8 долларов за баррель, американская WTI — вблизи 57,4 долларов.

Администрация Дональда Трампа на этой неделе ввела санкции против нескольких компаний и танкеров, которые, по данным США, работали в нефтяном секторе страны. Это снова подбросило напряжения на рынке.

На Ближнем Востоке тоже неспокойно

Саудовская Аравия и ОАЭ оказались по разные стороны обострения вокруг Йемена — в четверг в аэропорту Адена даже приостанавливали полеты. Все это происходит накануне встречи ОПЕК+, запланированной на 4 января.

Чего ждут от ОПЕК+

Аналитики в целом сходятся в одном — в первом квартале ОПЕК+ вряд ли будет спешить с наращиванием добычи. Рынок ожидает продолжения паузы.

По словам аналитика Sparta Commodities Джун Го, 2026 год станет показательным — именно тогда будет видно, способна ли ОПЕК+ реально сбалансировать предложение. Дополнительную поддержку ценам может дать Китай, который, по прогнозам, продолжит активно пополнять нефтяные запасы в первой половине года.

Как нефть трясло в 2025-м

В прошлом году нефтяной рынок пережил серьезный удар. Brent и WTI потеряли почти 20% за год — это худший результат с 2020-го. Для Brent это вообще третий год падения подряд, самая длинная такая серия в истории.

Аналитики ожидают, что в 2026-м рынок будет более спокойным. В базовом сценарии Brent ждут в коридоре 60-65 долларов за баррель. Но борьба между короткими геополитическими всплесками и долгосрочным переизбытком предложения никуда не исчезла.

Напомним, что по итогам года Brent и WTI потеряли более 15%, что стало худшим результатом для нефти с 2020 года.

Также узнайте, почему Индия возобновила импорт нефти из РФ, несмотря на санкции США.

