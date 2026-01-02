Видео
Индия возобновила импорт нефти из РФ после санкций США

Индия возобновила импорт нефти из РФ после санкций США

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 12:13
Почему крупнейший НПЗ Индии возобновил импорт российской нефти
Танкер в океане. Фото Freepik

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии вновь стал закупать российскую нефть. После паузы, связанной с американскими санкциями, импорт возобновили.

Речь идет о почти 2,2 млн баррелей нефти марки Urals, которые должны прибыть на завод Reliance в ближайшие дни, пишет Bloomberg.

Возвращение российской нефти

Завод Reliance Industries на западном побережье Индии возобновил закупки российской нефти после того, как ранее был вынужден их остановить. Причиной стали санкции США против ключевых нефтяных компаний РФ.

По данным аналитической компании Kpler, танкеры с российской нефтью уже направляются к комплексу Джамнагар — это крупнейший НПЗ не только в Индии, но и в мире.

Что будут делать с нефтью

Как уточняет Bloomberg, сырье планируют перерабатывать на топливо для внутреннего рынка Индии.

На экспорт эти объемы не пойдут, по крайней мере пока.

Санкционное давление и последствия

Американские санкции больно ударили не только по российским компаниям, но и по их партнерам. Индия почувствовала это на себе: в 2025 году США повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50 %.

Часть этих ограничений напрямую связали с закупками Индией российских энергоносителей и вооружения. Это создало дополнительное давление на крупный бизнес, ориентированный на экспорт в США.

В ноябре Reliance публично заявляла о полной остановке импорта российской нефти. Теперь поставки снова возобновились — несмотря на санкционный фон.

Ранее сообщалось, что ЕС собирается усилить меры противодействия так называемому "теневому флоту" РФ. Он, по оценке Брюсселя, представляет серьезную угрозу для безопасности стран ЕС.

санкции против России Индия НПЗ нефть танкер
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
