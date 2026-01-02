Ціни на Brent та WTI на початку 2026 року взяли паузу після рекордного падіння

Нафтові вежі у морі. Фото: Freepik

Ціни на нафту почали 2026 рік без різких рухів. Після дуже важкого 2025-го ринок ніби взяв паузу.

Коливання ціни на марки Brent i WTI мінімальні, але трейдери не впевнені, куди піде ціна, повідомляє Reuters.

Яка ціна нафти 2 січня

На ранніх торгах Brent торгувалася біля 60,8 доларів за барель, американська WTI — поблизу 57,4 доларів.

Адміністрація Дональда Трампа цього тижня ввела санкції проти кількох компаній і танкерів, які, за даними США, працювали в нафтовому секторі країни. Це знову підкинуло напруги на ринку.

На Близькому Сході теж неспокійно

Саудівська Аравія та ОАЕ опинилися по різні боки загострення навколо Ємену — у четвер в аеропорту Адена навіть призупиняли польоти. Все це відбувається напередодні зустрічі ОПЕК+, запланованої на 4 січня.

Чого чекають від ОПЕК+

Аналітики загалом сходяться в одному: у першому кварталі ОПЕК+ навряд чи поспішатиме з нарощуванням видобутку. Ринок очікує продовження паузи.

За словами аналітики Sparta Commodities Джун Го, 2026 рік стане показовим — саме тоді буде видно, чи здатна ОПЕК+ реально балансувати пропозицію. Додаткову підтримку цінам може дати Китай, який, за прогнозами, продовжить активно поповнювати нафтові запаси у першій половині року.

Як нафту трусило у 2025-м

Минулого року нафтовий ринок пережив серйозний удар. Brent і WTI втратили майже 20% за рік — найгірший результат з 2020-го. Для Brent це взагалі третій рік падіння поспіль, найдовша така серія в історії.

Аналітики очікують, що у 2026-му ринок буде спокійнішим. В базовому сценарії Brent чекають у коридорі 60–65 доларів за барель. Але боротьба між короткими геополітичними сплесками і довгостроковим переизбытком пропозиції нікуди не зникла.

Нагадаємо, що за підсумками року Brent і WTI втратили понад 15%, що стало найгіршим результатом для нафти з 2020 року.

Також дізнайтеся, чому Індія відновила імпорт нафти з РФ попри санкції США.