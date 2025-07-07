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Главная Финансы Недополученные пенсии — какие суммы начислят за прошлые годы

Недополученные пенсии — какие суммы начислят за прошлые годы

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 06:10
Пенсии в Украине — кто из украинцев имеет право на выплату пенсий за предыдущие годы
Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о выплатах недополученных пенсий за предыдущие годы по собственной вине граждан. Там отметили, что в таких случаях действуют особые правила.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Правила начисления недополученных пенсий в Украине

Как отмечают в Пенсионном фонде, вопрос возврата невыплаченных пенсий регулирует ст. 46 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно нормам, начисленные суммы пенсии, на выплату которых гражданин имеет право, однако не смог получить вовремя по собственным причинам, могут быть выплачены не более чем за три года от даты обращения. То есть суммы выплат у каждого будут индивидуальными за указанный период времени.

Согласно правилам, выплату пенсий будут осуществлять частями. А именно:

  • первый транш будет состоять из неполученной пенсии не более чем за один год (одновременно);
  • остальную сумму — ежемесячно равными частями, не более чем месячный размер пенсии.

Для того, чтобы произошло начисление невыплаченных сумм пенсии, гражданину нужно лично прибыть в любое отделение Пенсионного фонда, предоставив:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
  • заявление о возобновлении начисления пенсии.

Почему могут прекращать выплату пенсии

По информации ПФУ, фонд может прекращать выплату пенсий, в частности, по следующим веским основаниям:

  • пенсию назначили на основе документов, содержащих неправильные данные;
  • выезд за границу на постоянное место жительства, если иное не предусматривается международными соглашениями Украины;
  • в случае смерти гражданина;
  • из-за неполучения пенсии в отделении почтовой связи за полгода;
  • непризнание гражданина лицом с инвалидностью;
  • трудоустройство гражданина, если имеет пенсию за выслугу лет, на работу по должности, которая дает право на такой вид пенсии;
  • окончание обучения юных граждан, если имеют пенсию по случаю потери кормильца.

Ранее мы писали, что предусмотрена доплата к пенсионным выплатам гражданам, которые имеют сверхурочный страховой стаж. Каждый год сверх нормы будет гарантировать рост размера пенсии на 1%.

Также мы сообщали о том, кто из украинцев может претендовать на пенсию в размере 60% от зарплаты. В ПФУ объяснили, что таким правом на соответствующий размер пенсионного обеспечения наделены государственные служащие.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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