Картофель в Украине в 2024 году в дефиците — что говорят производители

Картофель на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году производители недополучили до 30% урожая картофеля. В связи с этим на рынке уже ощущается дефицит базового овоща.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК), пишет EastFruit.

Читайте также:

Ситуация с урожаем картофеля в 2024 году

Как рассказали в ассоциации, в западных регионах аграрии выполнили план по сбору урожая, некоторые даже получили больше, чем ожидали (на 10%), однако общая картина говорит о том, что в целом в стране зафиксирован неурожай "второго хлеба" в текущем году.

Причиной такой ситуации называют засуху, которая длилась в течение августа-сентября, а уборочная техника не имела возможности работать в поле. Защитили урожай только некоторые фермеры.

"Профессиональным производителям удалось защитить свой урожай в поле, а большинство небольших частных предпринимателей его потеряли из-за неправильно внесенных препаратов, плохо подобранной системы питания и т.д.", — пояснили в Ассоциации.

Учитывая такой опыт, будущее картофелеводства в Украине невозможно без внедрения систем орошения. Сегодня даже те фермеры, которые весной считали лишним такой подход, стали рассматривать возможность установки систем.

Для более надежного планового производства картофеля необходимы также специальные хранилища. Было бы не лишним разрешить банковское кредитование для подобного строительства.

"К сожалению, пока государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" не предусматривает льготного кредитования на строительство картофелехранилищ, но Ассоциация производителей картофеля уже работает над тем, что они тоже попали под банковское кредитование", — подчеркнули в ассоциации производителей картофеля.

Какие сейчас цены на картофель

Как рассказал на днях заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий относительно ценовых прогнозов на картофель в 2024 году, на сегодняшний день нет оснований считать, что цена взлетит до 50 грн за кг. Нынешняя стоимость полностью покрывает затраты на производство.

"Сейчас цены на картофель таковы: 20 грн/кг — оптовая цена, и 30 грн/кг — в розницу, которые постоянны в течение двух недель. Мы считаем, что они не будут меняться. Оснований для цены 50 грн/кг нет. Нынешняя цена достаточна, чтобы покрывать себестоимость даже в условиях уменьшения урожайности, а также она позволяет импортировать", — сообщил Высоцкий.

По данным портала "Минфин", в украинских магазинах картофель продолжает дорожать. По состоянию на 6 ноября 2024 в рознице овощь стоит в среднем 31,16 грн/кг. Месяц назад овощи предлагали по 28,47 грн/кг.

Цены картофель. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Госстата, цены на продукты только за сентябрь увеличились на 1,8%. Эксперты прогнозируют рост стоимости потребительских товаров в стране в ближайшие месяцы.

Также мы писали, что в стране продолжают дорожать овощи и другие продукты питания. В частности, это коснулось разных видов капусты, в частности цветной и белокочанной.