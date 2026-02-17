Рынок труда в Украине — эксперт назвал важную проблему в балансе рабочей силы

Люди работают в офисе. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Около 3 миллионов человек в Украине продолжают работать в "тени". Это означает, что их трудоустройство является неофициальным и они не платят налоги со своей зарплаты.

Об этом заявил в эфире Новини.LIVE специалист по вопросам налоговой политики Мирослав Лаба.

Подробнее о неофициально трудоустроенных гражданах

По словам Мирослава Лабы, деятельность этих людей не контролирует ни государство, ни Налоговая служба. В то же время среди трудоустроенных граждан около 4 миллионов человек задействованы в общественном секторе. Речь о:

учителях;

педагогах;

охранной системе;

полиции;

прокуратуре и так далее.

Этим работникам, как отметил Лаба, зарплату платят из государственного или местного бюджетов, тогда как на рынке труда существует существенная диспропорция между занятымт в государственном секторе и в бизнесе. Последний сектор насчитывает 6 миллионов работников.

Эксперт добавил, что в Украине существуют три "дыры" в балансе рабочей силы:

миграция;

теневая занятость;

большой госсектор.

"И когда государство говорит о дефиците рабочих мест, то есть смысл переосмыслить количество граждан, занятых в государственном секторе", — подчеркнул специалист по вопросам налоговой политики Мирослав Лаба.

По мнению эксперта, государственный сектор должен соответствующим образом сокращаться, а рабочая сила должна перейти в бизнес, чтобы удовлетворить потребность в рабочих местах.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросли социальные стандарты. Так, минимальная зарплата выросла с 8 000 до 8 647 гривен, минимальное пенсионное обеспечение — до 2 595, вместо 2 361 гривен, а общий прожиточный минимум составляет 3 209 гривен. В связи с этим для граждан и предпринимателей повысились налоговые обязательства на 2026 год.

Например, для ФЛП 1 и 2 группы на упрощенной системе стал больше единый налог — 332,8 и 1 729,4 гривен соответственно. Военный сбор для представителей бизнеса (ФЛП 1 и 2 группы) теперь составляет 8 64,7 гривен в месяц, а размер минимального единого социального взноса для всех украинцев зафиксировали на уровне 1 902,34 гривен в месяц.

Недавно мы рассказывали о профессиях, которые рискуют исчезнуть в недалеком будущем. Изменения на рынке труда, прежде всего, связаны с цифровизацией и новыми моделями организации труда. Также писали, станет ли обязательной уплата НДС для ФЛП в 2026 году. На этом нововведении настаивал Международный валютный фонд, от которого Украина планирует получить кредит в более 8 миллиардов долларов в этом году.