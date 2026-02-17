Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Не всі українці з роботою платять податки — чому держава втрачає гроші

Не всі українці з роботою платять податки — чому держава втрачає гроші

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 18:32
Ринок праці в Україні — експерт назвав важливу проблему в балансі робочої сили
Працівники за роботою в офісі. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Близько 3 мільйонів людей в Україні продовжують працювати у "тіні". Це означає, що їхнє працевлаштування є неофіційним й вони не сплачують податки зі своєї зарплати.

Про це заявив в етері Новини.LIVE фахівець з питань податкової політики Мирослав Лаба.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про неофіційно працевлаштованих громадян

За словами Мирослава Лаби, діяльність цих людей не контролює ані держава, ані Податкова служба. Водночас серед працевлаштованих громадян близько 4 мільйонів людей задіяні у громадському секторі. Мова про: 

  • вчителів; 
  • освітян; 
  • охоронну систему;
  • поліція;
  • прокуратуру й так далі. 

Цим працівникам, як зауважив Лаба, зарплату сплачують із державного чи місцевого бюджетів, тоді як на ринку праці існує суттєва диспропорція між часткою зайнятих у державному секторі та у бізнесі. Останній сектор нараховує 6 мільйонів працівників.

Експерт додав, що в Україні існують три "діри" в балансі робочої сили:

  • міграція;
  • тіньова зайнятість;
  • великий держсектор.

"І коли держава говорить про дефіцит робочих місць, то є сенс переосмислити кількість громадян, які зайняті у держаному секторі", — підкреслив фахівець з питань податкової політики Мирослав Лаба.

На думку експерта, державний сектор має відповідним чином скорочуватися, а робоча сила повинна перейти в бізнес, щоб задовольнити потребу в робочих місцях.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зросли соціальні стандарти. Так, мінімальна зарплата зросла з 8 000 до 8 647 гривень, мінімальне пенсійне забезпечення — до 2 595, замість 2 361 гривень, а загальний прожитковий мінімум становить 3 209 гривень. У зв'язку з цим для громадян та підприємців підвищилися податкові зобов'язання на 2026 рік. 

Наприклад, для ФОП 1 та 2 групи на спрощеній системі став більшим єдиний податок — 332,8 та 1 729,4 гривень відповідно. Військовий збір для представників бізнесу (ФОП 1 та 2 групи) тепер становить 8 64,7 гривень на місяць, а розмір мінімального єдиного соціального внеску для всіх українців зафіксували на рівні 1 902,34 гривень на місяць. 

Нещодавно ми розповідали про професії, які ризикують зникнути у недалекому майбутньому. Зміни на ринку праці, насамперед, пов'язані з цифровізацією та новими моделями організації праці. Також писали, чи стане обов'язковою сплата ПДВ для ФОПів у 2026 році. На цьому нововведенні наполягав Міжнародний валютний фонд, від якого Україна планує отримати кредит у понад 8 мільярдів доларів цього року.

податки гроші ринок праці бюджет зарплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації