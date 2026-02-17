Ринок праці в Україні — експерт назвав важливу проблему в балансі робочої сили

Не всі українці з роботою платять податки — чому держава втрачає гроші
Близько 3 мільйонів людей в Україні продовжують працювати у "тіні". Це означає, що їхнє працевлаштування є неофіційним й вони не сплачують податки зі своєї зарплати.
Про це заявив в етері Новини.LIVE фахівець з питань податкової політики Мирослав Лаба.
Детальніше про неофіційно працевлаштованих громадян
За словами Мирослава Лаби, діяльність цих людей не контролює ані держава, ані Податкова служба. Водночас серед працевлаштованих громадян близько 4 мільйонів людей задіяні у громадському секторі. Мова про:
- вчителів;
- освітян;
- охоронну систему;
- поліція;
- прокуратуру й так далі.
Цим працівникам, як зауважив Лаба, зарплату сплачують із державного чи місцевого бюджетів, тоді як на ринку праці існує суттєва диспропорція між часткою зайнятих у державному секторі та у бізнесі. Останній сектор нараховує 6 мільйонів працівників.
Експерт додав, що в Україні існують три "діри" в балансі робочої сили:
- міграція;
- тіньова зайнятість;
- великий держсектор.
"І коли держава говорить про дефіцит робочих місць, то є сенс переосмислити кількість громадян, які зайняті у держаному секторі", — підкреслив фахівець з питань податкової політики Мирослав Лаба.
На думку експерта, державний сектор має відповідним чином скорочуватися, а робоча сила повинна перейти в бізнес, щоб задовольнити потребу в робочих місцях.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зросли соціальні стандарти. Так, мінімальна зарплата зросла з 8 000 до 8 647 гривень, мінімальне пенсійне забезпечення — до 2 595, замість 2 361 гривень, а загальний прожитковий мінімум становить 3 209 гривень. У зв'язку з цим для громадян та підприємців підвищилися податкові зобов'язання на 2026 рік.
Наприклад, для ФОП 1 та 2 групи на спрощеній системі став більшим єдиний податок — 332,8 та 1 729,4 гривень відповідно. Військовий збір для представників бізнесу (ФОП 1 та 2 групи) тепер становить 8 64,7 гривень на місяць, а розмір мінімального єдиного соціального внеску для всіх українців зафіксували на рівні 1 902,34 гривень на місяць.
Нещодавно ми розповідали про професії, які ризикують зникнути у недалекому майбутньому. Зміни на ринку праці, насамперед, пов'язані з цифровізацією та новими моделями організації праці. Також писали, чи стане обов'язковою сплата ПДВ для ФОПів у 2026 році. На цьому нововведенні наполягав Міжнародний валютний фонд, від якого Україна планує отримати кредит у понад 8 мільярдів доларів цього року.
