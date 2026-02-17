Ринок праці в Україні — експерт назвав важливу проблему в балансі робочої сили

Працівники за роботою в офісі. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Близько 3 мільйонів людей в Україні продовжують працювати у "тіні". Це означає, що їхнє працевлаштування є неофіційним й вони не сплачують податки зі своєї зарплати.

Про це заявив в етері Новини.LIVE фахівець з питань податкової політики Мирослав Лаба.

Детальніше про неофіційно працевлаштованих громадян

За словами Мирослава Лаби, діяльність цих людей не контролює ані держава, ані Податкова служба. Водночас серед працевлаштованих громадян близько 4 мільйонів людей задіяні у громадському секторі. Мова про:

вчителів;

освітян;

охоронну систему;

поліція;

прокуратуру й так далі.

Цим працівникам, як зауважив Лаба, зарплату сплачують із державного чи місцевого бюджетів, тоді як на ринку праці існує суттєва диспропорція між часткою зайнятих у державному секторі та у бізнесі. Останній сектор нараховує 6 мільйонів працівників.

Експерт додав, що в Україні існують три "діри" в балансі робочої сили:

міграція;

тіньова зайнятість;

великий держсектор.

"І коли держава говорить про дефіцит робочих місць, то є сенс переосмислити кількість громадян, які зайняті у держаному секторі", — підкреслив фахівець з питань податкової політики Мирослав Лаба.

На думку експерта, державний сектор має відповідним чином скорочуватися, а робоча сила повинна перейти в бізнес, щоб задовольнити потребу в робочих місцях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зросли соціальні стандарти. Так, мінімальна зарплата зросла з 8 000 до 8 647 гривень, мінімальне пенсійне забезпечення — до 2 595, замість 2 361 гривень, а загальний прожитковий мінімум становить 3 209 гривень. У зв'язку з цим для громадян та підприємців підвищилися податкові зобов'язання на 2026 рік.

Наприклад, для ФОП 1 та 2 групи на спрощеній системі став більшим єдиний податок — 332,8 та 1 729,4 гривень відповідно. Військовий збір для представників бізнесу (ФОП 1 та 2 групи) тепер становить 8 64,7 гривень на місяць, а розмір мінімального єдиного соціального внеску для всіх українців зафіксували на рівні 1 902,34 гривень на місяць.

Нещодавно ми розповідали про професії, які ризикують зникнути у недалекому майбутньому. Зміни на ринку праці, насамперед, пов'язані з цифровізацією та новими моделями організації праці. Також писали, чи стане обов'язковою сплата ПДВ для ФОПів у 2026 році. На цьому нововведенні наполягав Міжнародний валютний фонд, від якого Україна планує отримати кредит у понад 8 мільярдів доларів цього року.