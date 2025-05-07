Какие доллары не обменивают в Украине — о каких правилах стоит знать в 2025 году

Не все доллары удастся обменять — какие купюры не примут
В Украине некоторые пункты обмена и банки могут отказать клиентам в обмене долларов. Хотя Нацбанк обязал все финансовые учреждения страны принимать на обмен все иностранные банкноты, которые признаны настоящими с помощью специальных приборов.
Редакция Новини.LIVE рассказывают, доллары с какими повреждениями точно не примут для обмена в Украине.
Какие доллары не принимают банки и обменники Украины
В постановлении Национального банка Украины (НБУ) указано, что не удастся обменять банкноты, если они:
- разделены на части;
- на них отсутствуют или повреждены важные элементы, например, номинал, портрет, защитные нити и оптически-переменные элементы;
- изменился первоначальный цвет бумаги или изображений;
- есть большие пятна, видимые даже под ультрафиолетовым светом, занимающие более половины банкноты;
- есть загрязнение, которое приводит к свечению бумаги под ультрафиолетом;
- обгоревшие, пропеченные или испорченные от влаги, химикатов.
Такие купюры могут отправить на инкассо - это процесс, во время которого банк направляет поврежденную банкноту к эмитенту, чтобы получить компенсацию.
О чем еще стоит знать
Украинские обменники придумали довольно неожиданный способ для того, чтобы отказывать гражданам в обмене долларов старого образца. Как рассказал недавно адвокат Роман Симутин, кассир в пункте обмена вставляет полученную купюру в детектор, который может вернуть ее обратно. Причина - купюру поместили в прибор неровно.
"Поэтому требуйте вставить купюру ровно и с вероятностью в 99,9% купюра пройдет проверку", — отметил Симутин.
Ранее мы рассказывали о планах Нацбанкаизменить основную валюту. Планируется, что главной валютой, к которой будет привязана гривна, будет евро, а не доллар. Узнавайте также, какие купюры долларов выгодно покупать.
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