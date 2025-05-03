Обмін валюти в обмінниках — про яку схему з детектором треба знати українцям

В українців проблеми з обміном доларів — що вигадали обмінники
Обмінники в Україні не можуть відмовляти в обміні зношених доларів. Також клієнти мають право віддавати банкноти старого зразка, однак в пунктах обміну валют часто порушують ці правила, використовуючи для цього доволі хитрий спосіб.
Про це розповів у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.
Що вигадали обмінники
За словами адвоката, у деяких обмінниках працює наступна схема: коли клієнт дає купюру, касир вставляє її у детектор, а вона повертається назад. Через це в обміні відмовлять, оскільки апарат не прийняв гроші, бо вважає її проблемною.
"Фішка у тому, що купюра у детектор повинна вставлятися абсолютно рівно, якщо ж це зробити трошки із перекосом, тоді апарат просто викине її назад", — розповів Сімутін.
Що робити українцям, якщо в обмінниках не хочуть приймати долари
Якщо у вас не захотіли приймати помірно зношену або стару банкноту — попередьте касира, що поскаржитеся в Нацбанк.
"З вірогідністю у 99,9% її у вас приймуть", — зауважив адвокат.
Якщо ж вам відмовляють на підставі того, що детектор валюти не спрацював — вимагайте вставити купюру рівно
"І з вірогідністю у 99,9% купюра пройде перевірку. Вуаля!", — написав Роман Сімутін.
Які долари не можна обміняти в ПриватБанку
Державна фінустанова точно відмовиться приймати:
- Пошкоджені долари. Банкноти зі значними пошкодженнями, серед яких: розриви, зміна первісного кольору, відсутність частини купюри, значні забруднення або пошкодження захисних елементів. Такі купюри є вважаються непридатними для обігу.
- Долари, які вийшли з обігу. Всі долари, випущені після 1914 року, є дійсними, попередні ж випуски вже виведені з обігу, тому фінансові установи їх не приймають.
Раніше ми розповідали, які долари вигідно купувати українцям. Так, наприклад, якщо ви запланували оплатити велику покупку, то для цього підійдуть банкноти у 50 і 100 доларів.
Також нагадаємо, що в ЄС поступово відмовляються від деяких євробанкнот. Так в Євросоюзі прагнуть полегшити готівкові розрахунки.
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