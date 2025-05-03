Обмін валюти в обмінниках — про яку схему з детектором треба знати українцям

Пункт обміну валют в одному з міст. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Обмінники в Україні не можуть відмовляти в обміні зношених доларів. Також клієнти мають право віддавати банкноти старого зразка, однак в пунктах обміну валют часто порушують ці правила, використовуючи для цього доволі хитрий спосіб.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.

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Що вигадали обмінники

За словами адвоката, у деяких обмінниках працює наступна схема: коли клієнт дає купюру, касир вставляє її у детектор, а вона повертається назад. Через це в обміні відмовлять, оскільки апарат не прийняв гроші, бо вважає її проблемною.

"Фішка у тому, що купюра у детектор повинна вставлятися абсолютно рівно, якщо ж це зробити трошки із перекосом, тоді апарат просто викине її назад", — розповів Сімутін.

Що робити українцям, якщо в обмінниках не хочуть приймати долари

Якщо у вас не захотіли приймати помірно зношену або стару банкноту — попередьте касира, що поскаржитеся в Нацбанк.

"З вірогідністю у 99,9% її у вас приймуть", — зауважив адвокат.

Якщо ж вам відмовляють на підставі того, що детектор валюти не спрацював — вимагайте вставити купюру рівно

"І з вірогідністю у 99,9% купюра пройде перевірку. Вуаля!", — написав Роман Сімутін.

Які долари не можна обміняти в ПриватБанку

Державна фінустанова точно відмовиться приймати:

Пошкоджені долари. Банкноти зі значними пошкодженнями, серед яких: розриви, зміна первісного кольору, відсутність частини купюри, значні забруднення або пошкодження захисних елементів. Такі купюри є вважаються непридатними для обігу.

Банкноти зі значними пошкодженнями, серед яких: розриви, зміна первісного кольору, відсутність частини купюри, значні забруднення або пошкодження захисних елементів. Такі купюри є вважаються непридатними для обігу. Долари, які вийшли з обігу. Всі долари, випущені після 1914 року, є дійсними, попередні ж випуски вже виведені з обігу, тому фінансові установи їх не приймають.

Раніше ми розповідали, які долари вигідно купувати українцям. Так, наприклад, якщо ви запланували оплатити велику покупку, то для цього підійдуть банкноти у 50 і 100 доларів.

Також нагадаємо, що в ЄС поступово відмовляються від деяких євробанкнот. Так в Євросоюзі прагнуть полегшити готівкові розрахунки.