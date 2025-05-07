Які долари не обмінюють в Україні — про які правила варто знати у 2025 році

Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні деякі пункти обміну та банки можуть відмовити клієнтам в обміні доларів. Хоча Нацбанк зобов'язав усі фінансові установи країни брати на обмін всі іноземні банкноти, які визнані справжніми за допомогою спеціальних приладів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, долари з якими пошкодженнями точно не приймуть для обміну в Україні.

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У постанові Національного банку України (НБУ) зазначено, що не вдасться обміняти банкноти, якщо вони:

розділені на частини;

на них відсутні або пошкоджені важливі елементи, наприклад номінал, портрет, захисні нитки та оптично-змінні елементи;

змінився первинний колір паперу або зображень;

є великі плями, видимі навіть під ультрафіолетовим світлом, що займають понад половину банкноти;

є забруднення, яке призводить до світіння паперу під ультрафіолетом;

обгорілі, пропечені або зіпсовані від вологи, хімікатів.

Такі купюри можуть відправити на інкасо — це процес, під час якого банк направляє пошкоджену банкноту до емітента, щоб отримати компенсацію.

Про що ще варто знати

Українські обмінники вигадали досить несподіваний спосіб для того, щоби відмовляти громадянам в обміні доларів старого зразка. Як розповів нещодавно адвокат Роман Сімутін, касир у пункті обміну вставляє отриману купюру у детектор, який може повернути її назад. Причина — купюру помістили у прилад нерівно.

"Тож вимагайте вставити купюру рівно І з вірогідністю у 99,9% купюра пройде перевірку", — зауважив Сімутін.

Раніше ми розповідали про плани Нацбанку змінити основну валюту. Планується, що головною валютою, до якої буде прив'язана гривня, буде євро, а не долар. Дізнавайтесь також, які купюри доларів вигідно купувати.