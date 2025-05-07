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Не усі долари вдасться обміняти — які купюри не приймуть

7 травня 2025 19:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Які долари не обмінюють в Україні — про які правила варто знати у 2025 році
Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні деякі пункти обміну та банки можуть відмовити клієнтам в обміні доларів. Хоча Нацбанк зобов'язав усі фінансові установи країни брати на обмін всі іноземні банкноти, які визнані справжніми за допомогою спеціальних приладів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, долари з якими пошкодженнями точно не приймуть для обміну в Україні. 

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У постанові Національного банку України (НБУ) зазначено, що не вдасться обміняти банкноти, якщо вони:

  • розділені на частини;
  • на них відсутні або пошкоджені важливі елементи, наприклад номінал, портрет, захисні нитки та оптично-змінні елементи;
  • змінився первинний колір паперу або зображень;
  • є великі плями, видимі навіть під ультрафіолетовим світлом, що займають понад половину банкноти;
  • є забруднення, яке призводить до світіння паперу під ультрафіолетом;
  • обгорілі, пропечені або зіпсовані від вологи, хімікатів.

Такі купюри можуть відправити на інкасо — це процес, під час якого банк направляє пошкоджену банкноту до емітента, щоб отримати компенсацію.

Про що ще варто знати 

Українські обмінники вигадали досить несподіваний спосіб для того, щоби відмовляти громадянам в обміні доларів старого зразка. Як розповів нещодавно адвокат Роман Сімутін, касир у пункті обміну вставляє отриману купюру у детектор, який може повернути її назад. Причина — купюру помістили у прилад нерівно. 

"Тож вимагайте вставити купюру рівно І з вірогідністю у 99,9% купюра пройде перевірку", — зауважив Сімутін. 

Раніше ми розповідали про плани Нацбанку змінити основну валюту. Планується, що головною валютою, до якої буде прив'язана гривня, буде євро, а не долар. Дізнавайтесь також, які купюри доларів вигідно купувати

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