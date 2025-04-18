Прив'язка гривні до євро — у Нацбанку пояснили, коли можуть відбутися зміни

Людина тримає купюри євро в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національний банк України вже працює над тим, аби зробити євро головною валютою, до якої буде прив'язана гривня. Наразі такою валютою є американський долар, однак незабаром усе може змінитися.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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За словами Гелетія, зараз регулятор здійснює інтервенції на міжбанку в доларах.

"Це для нас основна курсова валюта курсовою прив'язки — тому наразі ми працюємо та будемо продовжувати працювати з американським доларом", — розповів він.

Гелетій пояснив, що зараз слід відстежувати ситуацію на глобальних фінансових ринках, адже різного типу протистояння зумовили збільшення волатильності. І наразі долар девальвує щодо євро.

Водночас заступник голови Нацбанку зауважив, що враховуючи євроінтеграційні процеси, яких дотримується наша держава та важливі дії партнерів щодо обороноздатності України, НБУ розглядає можливість переприв'язати гривню до євро.

"Безумовно, це не станеться в короткостроковій перспективі. Але це важливий напрямок нашої роботи, на якому ми сфокусовані і який комплексно опрацьовуємо", — підкреслив Юрій Гелетій.

Про що ще варто знати

Валютні ринки продовжує лихоманити після рішення президента США Дональда Трампа запровадити тарифи на імпорт товарів. Так, 15 квітня офіційний курс гривні до євро досягнув піка — 47,02 грн, Долар щодо євро ослаб, що стало причиною різкого стрибка.

Вже 16 числа курс дещо знизився — до позначки 46,61 грн/євро. Однак це навряд заспокоїть ситуацію на валютному ринку, адже співвідношення європейської валюти до американської залишається на рівні 1,1366.

Раніше ми розповідали, що в українців можуть конфіскувати деяку валюту. Наприклад, незадекларовані долари, які громадяни намагаються переправити через держкордон.

Також нагадаємо, що не усі купюри доларів та євро можна обміняти. Дізнавайтесь, які правила встановив Національний банк України.