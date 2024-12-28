Субсидии 2024 — какие выплаты не учитывают в доход семьи

Гривны на столе. Фото: Pixabay

Домохозяйства в Украине, перед тем как получить субсидии на коммунальные услуги, предоставляют информацию о доходах всех представителей семьи. Но стоит знать, что не все поступления важны для получения помощи от государства.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие доходы граждан не повлияют на получение жилищной субсидии.

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Какие доходы не влияют на получение жилищных субсидий

По информации Пенсионного фонда Украины, при назначении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в общий доход семьи не учитываются:

алименты (как уплаченные, так и полученные);

социальные дотации — денежные начисления, если семья выращивает крупный рогатый скот и так далее;

работа в составе избирательной комиссии, поскольку такие доходы временные и не учитываются во время выборов;

выплаты или финансовая помощь, полученная от общественных или благотворительных фондов;

единовременная помощь — компенсации на погребение или разовые выплаты, предоставляемые местными властями или выделяемые предприятиями;

компенсация за отдых в санаториях или прохождение реабилитации

натуральная помощь;

помощь на покупку жилья, если другую квартиру или дом семья купила через полгода после того, как продала предыдущее.

Также государство при назначении субсидий учитывает условия для разных категорий граждан. Например, назначая льготы для семей с детьми, не учитываются выплаты детским домам семейного типа, многодетным семьям и приемным семьям.

Также о полученной помощи для получения субсидии могут не отчитываться внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей.

К тому же размер жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа не является частью среднемесячного дохода.

О чем еще следует знать

В конце 2024 года украинское правительство разрешило оформлять субсидии на оплату услуг ЖКХ гражданам, покупавшим дорогостоящие товары.

Это означает, что если кто-то из семьи за год до обращения на получение субсидии, приобретет товар или услугу, которая дороже 100 тыс. грн, это не будет препятствием для получения помощи.

Ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам придется вернуть полученные ранее субсидии. Так накажут украинцев, которые, например, указывали ложную информацию в декларациях.

Также напомним, что в случае смерти получателя субсидии или льготы невыплаченные средства может получить другой представитель семьи, если вовремя решить этот вопрос с ПФУ.