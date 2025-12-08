Видео
Главная Финансы Не только сладости — что в Польше обычно дарят на Рождество

Не только сладости — что в Польше обычно дарят на Рождество

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 17:35
Что в Польше дарят на праздники и сколько денег тратят — минимальные и максимальные суммы
Рождественская ярмарка в Польше. Фото: UniverPL

Многие украинцы с начала полномасштабной войны выехали в Польшу. За это время они уже успели адаптироваться к местным традициям, правилам и ритму жизни, найти новых друзей и вообще стать частью сообщества. Именно поэтому украинцам все важнее понимать местные праздничные обычаи — в частности, какие подарки поляки привыкли дарить на праздники и сколько обычно тратят на такие покупки.

О том, какие подарки в Польше чаще всего дарят на праздники, рассказало издание inPoland.

Читайте также:

Какие подарки обычно дарят в Польше

По данным опроса, который проводила финансово-технологическая компания PayPo, более трети (37%) жителей Польши начинает готовить рождественские подарки в первой половине декабря.

Почти столько же людей (35%) совершает покупки еще в ноябре, пользуясь возможностями сэкономить благодаря сезонным скидкам и распродажам, в частности к Черной пятнице. Еще раньше — за несколько месяцев до Рождества — покупают подарки 11% опрошенных. И только 14% откладывают это на последние дни перед праздниками.

При выборе подарков 58% ориентируется на предпочтения близких, 54% — на цену. 47% опрошенных ответили, что покупают презенты, которые продают со скидками, а 44% выбирают что-то из предложений известных брендов.

Взрослым в основном дарят:

  • косметику и парфюмерию — 62%;
  • подарочные наборы — 38%;
  • сладости — 38%.

Остальные выбирают фильмы, книги, игры, аксессуары для дома или подарочные сертификаты.

Самыми популярными подарками для детей являются следующие:

  • конструкторы и LEGO — 54%;
  • игры и пазлы — 51%;
  • сладости — 50%;
  • куклы и мягкие игрушки — 36%;
  • книги, раскраски, наборы для развития — по 34%.

Сколько денег поляки тратят на подарки

По сумме, которую жители Польши готовы выделить на рождественские презенты, опрос показал следующие результаты:

  • 15% — до 250 злотых;
  • 28% — 250-500 злотых;
  • 13% — 500-750 злотых;
  • 8% — 1 000-1 500 злотых;
  • 4% — 1 500-2 000 злотых.

Еще 16% респондентов ответили, что пока не могут оценить свои расходы на нынешние рождественские подарки.

Ранее мы писали, что в Польше для владельцев карт Visa и Mastercard существенно повысят комиссии за снятие наличных в банкоматах.

Также узнавайте, что изменится в Польше в вопросе зарплат.

Польша подарки Рождество украинцы в Польше расходы
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
