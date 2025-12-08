Что в Польше дарят на праздники и сколько денег тратят — минимальные и максимальные суммы

Рождественская ярмарка в Польше. Фото: UniverPL

Многие украинцы с начала полномасштабной войны выехали в Польшу. За это время они уже успели адаптироваться к местным традициям, правилам и ритму жизни, найти новых друзей и вообще стать частью сообщества. Именно поэтому украинцам все важнее понимать местные праздничные обычаи — в частности, какие подарки поляки привыкли дарить на праздники и сколько обычно тратят на такие покупки.

О том, какие подарки в Польше чаще всего дарят на праздники, рассказало издание inPoland.

Какие подарки обычно дарят в Польше

По данным опроса, который проводила финансово-технологическая компания PayPo, более трети (37%) жителей Польши начинает готовить рождественские подарки в первой половине декабря.

Почти столько же людей (35%) совершает покупки еще в ноябре, пользуясь возможностями сэкономить благодаря сезонным скидкам и распродажам, в частности к Черной пятнице. Еще раньше — за несколько месяцев до Рождества — покупают подарки 11% опрошенных. И только 14% откладывают это на последние дни перед праздниками.

При выборе подарков 58% ориентируется на предпочтения близких, 54% — на цену. 47% опрошенных ответили, что покупают презенты, которые продают со скидками, а 44% выбирают что-то из предложений известных брендов.

Взрослым в основном дарят:

косметику и парфюмерию — 62%;

подарочные наборы — 38%;

сладости — 38%.

Остальные выбирают фильмы, книги, игры, аксессуары для дома или подарочные сертификаты.

Самыми популярными подарками для детей являются следующие:

конструкторы и LEGO — 54%;

игры и пазлы — 51%;

сладости — 50%;

куклы и мягкие игрушки — 36%;

книги, раскраски, наборы для развития — по 34%.

Сколько денег поляки тратят на подарки

По сумме, которую жители Польши готовы выделить на рождественские презенты, опрос показал следующие результаты:

15% — до 250 злотых;

28% — 250-500 злотых;

13% — 500-750 злотых;

8% — 1 000-1 500 злотых;

4% — 1 500-2 000 злотых.

Еще 16% респондентов ответили, что пока не могут оценить свои расходы на нынешние рождественские подарки.

