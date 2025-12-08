Что в Польше дарят на праздники и сколько денег тратят — минимальные и максимальные суммы

Не только сладости — что в Польше обычно дарят на Рождество
Многие украинцы с начала полномасштабной войны выехали в Польшу. За это время они уже успели адаптироваться к местным традициям, правилам и ритму жизни, найти новых друзей и вообще стать частью сообщества. Именно поэтому украинцам все важнее понимать местные праздничные обычаи — в частности, какие подарки поляки привыкли дарить на праздники и сколько обычно тратят на такие покупки.
О том, какие подарки в Польше чаще всего дарят на праздники, рассказало издание inPoland.
Какие подарки обычно дарят в Польше
По данным опроса, который проводила финансово-технологическая компания PayPo, более трети (37%) жителей Польши начинает готовить рождественские подарки в первой половине декабря.
Почти столько же людей (35%) совершает покупки еще в ноябре, пользуясь возможностями сэкономить благодаря сезонным скидкам и распродажам, в частности к Черной пятнице. Еще раньше — за несколько месяцев до Рождества — покупают подарки 11% опрошенных. И только 14% откладывают это на последние дни перед праздниками.
При выборе подарков 58% ориентируется на предпочтения близких, 54% — на цену. 47% опрошенных ответили, что покупают презенты, которые продают со скидками, а 44% выбирают что-то из предложений известных брендов.
Взрослым в основном дарят:
- косметику и парфюмерию — 62%;
- подарочные наборы — 38%;
- сладости — 38%.
Остальные выбирают фильмы, книги, игры, аксессуары для дома или подарочные сертификаты.
Самыми популярными подарками для детей являются следующие:
- конструкторы и LEGO — 54%;
- игры и пазлы — 51%;
- сладости — 50%;
- куклы и мягкие игрушки — 36%;
- книги, раскраски, наборы для развития — по 34%.
Сколько денег поляки тратят на подарки
По сумме, которую жители Польши готовы выделить на рождественские презенты, опрос показал следующие результаты:
- 15% — до 250 злотых;
- 28% — 250-500 злотых;
- 13% — 500-750 злотых;
- 8% — 1 000-1 500 злотых;
- 4% — 1 500-2 000 злотых.
Еще 16% респондентов ответили, что пока не могут оценить свои расходы на нынешние рождественские подарки.
