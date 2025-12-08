Що у Польщі дарують на свята та скільки грошей витрачають — мінімальні й максимальні суми

Різдвяний ярмарок у Польщі. Фото: UniverPL

Багато українців з початку повномасштабної війни виїхали до Польщі. За цей час вони вже встигли адаптуватися до місцевих традицій, правил та ритму життя, знайти нових друзів та загалом стати частиною спільноти. Саме тому українцям дедалі важливіше розуміти місцеві святкові звичаї — зокрема, які подарунки поляки звикли дарувати на свята та скільки зазвичай витрачають на такі покупки.

Про те, які подарунки у Польщі найчастіше дарують на свята, розповіло видання inPoland.

Які подарунки зазвичай дарують у Польщі

За даними опитування, яке проводила фінансово-технологічна компанія PayPo, більш як третина (37%) жителів Польщі починає готувати різдвяні подарунки у першій половині грудня.

Майже стільки ж людей (35%) здійснює покупки ще в листопаді, користуючись можливостями заощадити завдяки сезонним знижкам та розпродажам, зокрема до Чорної п'ятниці. Ще раніше — за кілька місяців до Різдва — купують подарунки 11% опитуваних. І лише 14% відкладають це на останні дні перед святами.

При виборі подарунків 58% орієнтується на вподобання близьких, 54% — на ціну. 47% опитуваних відповіли, що купують презенти, які продають зі знижками, а 44% обирають щось з пропозицій відомих брендів.

Дорослим здебільшого дарують:

косметику та парфумерію — 62%;

подарункові набори — 38%;

солодощі — 38%.

Решта обирають фільми, книги, ігри, аксесуари для дому чи подарункові сертифікати.

Найпопулярнішими подарунками для дітей є такі:

конструктори та LEGO — 54%;

ігри та пазли — 51%;

солодощі — 50%;

ляльки та м'які іграшки — 36%;

книги, розмальовки, набори для розвитку — по 34%.

Скільки грошей поляки витрачають на подарунки

Щодо суми, яку жителі Польщі готові виділити на різдвяні презенти, опитування показало такі результати:

15% — до 250 злотих;

28% — 250-500 злотих;

13% — 500-750 злотих;

8% — 1 000-1 500 злотих;

4% — 1 500-2 000 злотих.

Ще 16% респондентів відповіли, що поки не можуть оцінити свої витрати на цьогорічні різдвяні подарунки.

