Не только паи: какие земельные участки украинцы могут получить бесплатно

Фермер, земельный участок. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Многие украинцы могут бесплатно получить земельный участок. Однако из-за военного положения правила изменились. Сейчас оформить землю удастся лишь некоторым категориям граждан, а для большинства действует временный запрет.

Какие земельные участки можно получить бесплатно, что изменилось во время войны и кому все же разрешат оформить землю, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Земельный кодекс Украины.

Какую землю можно получить бесплатно

Согласно Земельному кодексу, украинцы имеют право один раз бесплатно получить земельный участок государственной или коммунальной собственности для различных нужд.

Максимальные площади следующие:

до 2 гектаров — для ведения личного крестьянского хозяйства;

до 0,12 гектара — для садоводства;

до 0,25 гектара — для строительства дома в селе;

до 0,15 гектара — в поселке;

до 0,10 гектара — в городе;

до 0,10 гектара — для дачного строительства;

до 0,01 гектара — для строительства гаража.

Что изменилось из-за военного положения

После начала полномасштабной войны правила временно изменили.

Сейчас запрещено:

бесплатно передавать большинство земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность;

выдавать разрешения на разработку документации для такой передачи;

оформлять соответствующую землеустроительную документацию.

Такие ограничения действуют в соответствии с Законом № 2145-IX, который был принят в марте 2022 года.

Кому землю все же могут передать

Несмотря на общий запрет, закон предусматривает несколько исключений. Бесплатно оформить земельный участок могут:

владельцы домов или других объектов недвижимости, расположенных на этой земле;

люди, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, если право собственности на него официально прекращено в связи с уничтожением;

граждане, которые пользовались земельным участком ещё до вступления в силу Земельного кодекса.

Именно на эти случаи временный запрет не распространяется.

Можно ли зарегистрировать право собственности

Даже если местный совет после 24 февраля 2022 года принял решение о безвозмездной передаче земельного участка, зарегистрировать право собственности в большинстве случаев сейчас не получится.

Исключением являются лишь случаи, прямо предусмотренные законодательством.

Что будет с земельными паями

Для владельцев земельных паев действуют другие правила. Запрет на бесплатную передачу земли во время военного положения не касается выделения пая в натуре. То есть люди, имеющие сертификат на земельный пай, по-прежнему могут оформить свой участок.

Как оформить пай

Для этого владельцу сертификата необходимо обратиться в сельский, поселковый или городской совет с заявлением о выделении земельной доли в натуре. После того как местный совет примет решение, его можно использовать для государственной регистрации права собственности на земельный участок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, могут ли лишить субсидии из-за земельного пая. Наличие земельного пая не лишает права на льготы. В то же время, если пай сдается в аренду, доход от него — даже в виде сельхозпродукции — учитывается при расчете субсидии, что может повлиять на ее размер.

Также Новини.LIVE писали, что для назначения помощи на проживание ВПЛ денежное обеспечение мобилизованного военнослужащего не учитывается, если он непосредственно участвует в мероприятиях по обеспечению обороны Украины. В таком случае военнослужащего также не включают в состав семьи при определении права на продолжение выплат.