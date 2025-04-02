Ситуация с газом после обстрелов из РФ — с какими последствиями столкнется Украина в 2025 году

Человек зажигает спичкой конфорку на газовой плите. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российская армия во время воздушных атак по Украине в последние два месяца обстреливала установки комплексной подготовки газа, которые отвечают за качество топлива. Инфраструктура получила серьезные повреждения, поэтому у бытовых и промышленных потребителей может ухудшиться качество газа.

Ситуация для газодобывающих компаний становится еще более неутешительной из-за того, что Государственная налоговая служба штрафует фирмы, рассказал в эфире программы Ранок.LIVE директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Как объяснил специалист, примеси газа очищают перед тем, как подавать "голубое" топливо в магистральный газопровод, а затем в распределительный, для населения. Но соответствующее для этого оборудование повреждено, поэтому качество газа ухудшится.

"Но не думаю, что это будет критически низкое качество, что нельзя будет готовить еду или использовать газ для отопления. Но выбора у нас нет - будет немножко хуже качество или будем сидеть с большим дефицитом", — рассказал он.

Тем временем по словам Омельченко, налоговая накладывает штрафные санкции на газодобывающие компании, которые пострадали в результате обстрелов: добыча газа уменьшилась на 30-40%, "компании терпят невероятные убытки и дефицит средств".

"Если их штрафуют — это означает, что ремонтные работы по восстановлению газодобычи будут продолжаться дольше. Если эту проблему не решить — увеличится дефицит газа для того же населения, люди будут сидеть без газа", — подчеркнул Владимир Омельченко.

Специалист также отметил, что в 2025 году дефицит газа в Украине ожидается на уровне 4-5 млрд кубометров. Эти объемы нужно импортировать: ежедневно в газохранилища надо закачивать по 22 млн кубометров, чтобы до наступления осенне-зимнего периода накопить около 8 млрд куб. метров. Сейчас этот процесс остановлен.

"Неизвестно откуда брать деньги. ЕБРР и государственный фонд Норвегии выделил на эти цели почти 400 млн долл. Надо еще где-то взять 1 млрд 600 млн долл. У Нафтогаза таких денег нет и не будет, поэтому может возникнуть дефицит не только для населения, но и для промышленности", — отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Ранее стало известно, что в Германии рассматривают возможность возобновить импорт российского газа по трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Однако некоторые немецкие политики категорически не поддерживают такую идею.

Также мы рассказывали, что с тех пор как Украина прекратила транзит российского газа, добыча в РФ резко сократилась. Больше всего от этого решения пострадал "Газпром", который в феврале зафиксировал спад на 13,2% в годовом измерении.