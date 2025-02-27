Нафтогаз зробив заяву щодо якості газу після зупинення транзиту з РФ

Газова побутова плита. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" розповіла, чи не погіршилась якість природного газу в різних областях після зупинення транзиту з Росії. Деякі українці скаржаться на погане блакитне паливо.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Чи став газ гіршим після зупинення транзиту з Росії

У Нафтогазі пояснили, що з початку року відбулося припинення транзиту російського газу через територію Україну. Це викликало занепокоєння у деяких клієнтів і навіть породило чутки про погіршення якості газу. Однак у компанії запевняють, що це міф.

"Розберімось разом, чому зупинення транспортування газу з російських джерел жодним чином не вплинуло на характеристики чи склад газу, який щодня отримують мільйони українці", — розповіли фахівці.

У компанії наголосили, що погіршення газу неможливе через такі фактори:

В Україні надалі функціонують власні газовидобувні потужності, попри постійні обстріли з боку Росії. Блакитне паливо проходить сувору оцінку якості, тому подають ресурс споживачам, що відповідає держстандартам. Ключовий показник — теплота згоряння — стабільний, адже контролюється під час усіх етапів транспортування.

"Все це підтверджує, що якість газу після зупинення транзиту з Росії не змінилася та залишається на високому рівні", — додали в Нафтогазі.

Зображення труб. Джерело: Сторінка Нафтогазу у FB

Скарги споживачів Нафтогазу на погану якість газу

Клієнти Нафтогазу на сторінці компанії масово скаржаться, що природний газ став в рази гіршим.

"Газ дуже поганий, ну дуже поганий, лічильник накручує у багато разів більше, ніж було, то лиш ви знаєте, що по трубах запускаєте, бо ще і запах не той, що був", — йдеться в одному з дописів.

Дехто в коментарях припустив, що збавляється тиск чи щось підмішується до газу, а в підтримці Нафтогазу "проблему перекладають на облгази".

Також клієнти зауважують, що зараз немає даних про калорійність газу. Дехто навів приклад, що раніше взимку при мінусовій температурі у 12-15 градусів у приватному будинку витрачалося 400-420 куб. м газу, а нині, за плюсових температур, 460 куб. м.

Скарги. Джерело: Сторінка Нафтогазу у FB

Нагадаємо, вартість газу для населення навесні не зміниться через мораторій на зростання тарифів. Декому доведеться заплатити більше через третю платіжку за нову послугу.

Раніше ми писали, що тариф на електрику для населення становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Однак учасники бойових дій можуть платити тільки 25% за комунпослуги, адже розмір пільги становить 75%.