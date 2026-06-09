Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Не поспішайте платити: як скасувати сумнівні борги за комуналку

Не поспішайте платити: як скасувати сумнівні борги за комуналку

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 18:01
Борги за комуналку можуть визнати незаконними: як захиститися від сумнівних нарахувань
Жінка з документами, судове рішення, калькулятор, рахунки за комуналку. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Спори з комунальниками через сумнівні нарахування є типовими для багатьох українців. Але не поспішайте з оплатою. Верховний Суд заборонив стягувати борги автоматично, доки не буде доведено кожну цифру в платіжці. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Показова судова справа з'явилася у Броварах. Там місцеве комунальне підприємство спробувало примусово стягнути з власниці квартири 14 605 гривень за опалення. Жінка платити відмовилася. Вона заявила, що система у будинку постійно ламалася, а рахунки просто малювали зі стелі.

Місцевий та апеляційний суди аргументи споживачки навіть слухати не стали. Жінку змушували спершу повністю повернути гроші постачальнику, а вже потім в окремому процесі оскаржувати якість послуг. 

Проте Верховний Суд скасував це рішення, назвавши дії суддів передчасними та протиправними. Справу повернули на розгляд і зафіксували два важливі правила:

Читайте також:
  • Заборона на авансові вимоги. Не можна вимагати гроші, поки суд ретельно не перевірить точність нарахувань.
  • Анулювання незаконного боргу. Якщо рахунки виставляли з порушеннями, то і сам борг автоматично стає незаконним.

То ж тепер місцевим судам доведеться одночасно розглядати і претензії тепломережі, і скарги жительки. 

Що варто знати споживачам

Якщо житлово-комунальне підприємство подає на вас до суду через заборгованість, ви можете безпосередньо в цьому ж засіданні подати зустрічний позов і вимагати:

  • Комплексної перевірки тарифів — суд зобов'язаний вивчити законність розцінок та точність формул постачальника.
  • Оцінки реальної якості послуг — ви маєте повне право довести, що вода чи тепло у квартирі не відповідали встановленим нормам.
  • Офіційного перерахунку — усі суми, які з'явилися через технічні помилки чи збої, мають бути анульовані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що банки хочуть посилити правила стягнення боргів за кредитами. Фінустанови просять дозволити швидше стягувати борги, знову нараховувати штрафи та в окремих випадках забирати заставне житло.

Також Новини.LIVE повідомляли, що банк може забрати іпотечне житло, якщо людина тривалий час не платить кредит. Це відбувається через суд або шляхом переоформлення квартири на банк. Після цього боржнику зазвичай дають близько місяця, а далі виселятимуть примусово.

комунальні послуги українці Верховний суд борги
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації