Борги за комуналку можуть визнати незаконними: як захиститися від сумнівних нарахувань

Жінка з документами, судове рішення, калькулятор, рахунки за комуналку. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Спори з комунальниками через сумнівні нарахування є типовими для багатьох українців. Але не поспішайте з оплатою. Верховний Суд заборонив стягувати борги автоматично, доки не буде доведено кожну цифру в платіжці.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Показова судова справа з'явилася у Броварах. Там місцеве комунальне підприємство спробувало примусово стягнути з власниці квартири 14 605 гривень за опалення. Жінка платити відмовилася. Вона заявила, що система у будинку постійно ламалася, а рахунки просто малювали зі стелі.

Місцевий та апеляційний суди аргументи споживачки навіть слухати не стали. Жінку змушували спершу повністю повернути гроші постачальнику, а вже потім в окремому процесі оскаржувати якість послуг.

Проте Верховний Суд скасував це рішення, назвавши дії суддів передчасними та протиправними. Справу повернули на розгляд і зафіксували два важливі правила:

Читайте також:

Заборона на авансові вимоги. Не можна вимагати гроші, поки суд ретельно не перевірить точність нарахувань.

Не можна вимагати гроші, поки суд ретельно не перевірить точність нарахувань. Анулювання незаконного боргу. Якщо рахунки виставляли з порушеннями, то і сам борг автоматично стає незаконним.

То ж тепер місцевим судам доведеться одночасно розглядати і претензії тепломережі, і скарги жительки.

Що варто знати споживачам

Якщо житлово-комунальне підприємство подає на вас до суду через заборгованість, ви можете безпосередньо в цьому ж засіданні подати зустрічний позов і вимагати:

Комплексної перевірки тарифів — суд зобов'язаний вивчити законність розцінок та точність формул постачальника.

Оцінки реальної якості послуг — ви маєте повне право довести, що вода чи тепло у квартирі не відповідали встановленим нормам.

Офіційного перерахунку — усі суми, які з'явилися через технічні помилки чи збої, мають бути анульовані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що банки хочуть посилити правила стягнення боргів за кредитами. Фінустанови просять дозволити швидше стягувати борги, знову нараховувати штрафи та в окремих випадках забирати заставне житло.

Також Новини.LIVE повідомляли, що банк може забрати іпотечне житло, якщо людина тривалий час не платить кредит. Це відбувається через суд або шляхом переоформлення квартири на банк. Після цього боржнику зазвичай дають близько місяця, а далі виселятимуть примусово.