Нацбанк опроверг информацию о наказаниях от банков в виде штрафов

Здание Национального банка. Фото: Bank.gov.ua

Украинские банки не имеют права штрафовать клиентов в случае нарушения правил финансового мониторинга. Для этого нет законодательных оснований.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Опровержение НБУ мифа о штрафах

В НБУ опровергли распространенную в информационном пространстве новость о якобы введении штрафных санкций в финучреждениях. Регулятор категорически отрицает утверждение о том, что банки взимают с клиентов 20% от суммы на банковском счете в случае расторжения сотрудничества из-за нарушения правил финмониторинга.

Законодательство страны не предусматривает применение банками финансовых наказаний к нарушителям, отмечают в НБУ.

Полномочия банков в рамках финмониторинга

Регулятор уточняет, что банки не имеют права выписывать штрафы, но наделены инструментами реагирования на нарушения в сфере финмониторинга.

Так, закон о финансовом мониторинге предусматривает право финучреждений на расторжение деловых отношений с клиентами и прекращение обслуживания, в частности путем закрытия счетов, в определенных законом случаях.

Механизм возврата денег при расторжении отношений

В НБУ отмечают, что в случае прекращения обслуживания клиентов, банк обязан вернуть им средства.

Это может осуществляться в наличной форме или путем перечисления на другой счет в банк.

Процедуру возврата средств регламентирует пункт 6 приложения 12 к "Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", утвержденному постановлением №65 НБУ от 19 мая 2020 года.

В этом случае банки имеют право взимать стандартную комиссию за осуществление соответствующей платежной операции.

Полномочия Нацбанка

В НБУ добавляют, что регулятор тоже не применяет штрафные санкции к клиентам за нарушение финмониторинга.

Все меры воздействия, которые вправе применять Национальный банк, распространяются только на финансовые учреждения, а не на клиентов.

Что еще стоит знать

Напомним, 27 августа 2024 года в Украине ввели ограничения на карточные переводы. Национальный банк установил временный лимит между физлицами на следующие полгода.

Также мы писали, что НБУ установит более жесткий контроль за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц. Для этого он изменил свою организационную структуру.