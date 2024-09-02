Нацбанк опроверг информацию о наказаниях от банков в виде штрафов

Не штраф, а комиссия — НБУ опроверг информацию о наказаниях от банков
Украинские банки не имеют права штрафовать клиентов в случае нарушения правил финансового мониторинга. Для этого нет законодательных оснований.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Опровержение НБУ мифа о штрафах
В НБУ опровергли распространенную в информационном пространстве новость о якобы введении штрафных санкций в финучреждениях. Регулятор категорически отрицает утверждение о том, что банки взимают с клиентов 20% от суммы на банковском счете в случае расторжения сотрудничества из-за нарушения правил финмониторинга.
Законодательство страны не предусматривает применение банками финансовых наказаний к нарушителям, отмечают в НБУ.
Полномочия банков в рамках финмониторинга
Регулятор уточняет, что банки не имеют права выписывать штрафы, но наделены инструментами реагирования на нарушения в сфере финмониторинга.
Так, закон о финансовом мониторинге предусматривает право финучреждений на расторжение деловых отношений с клиентами и прекращение обслуживания, в частности путем закрытия счетов, в определенных законом случаях.
Механизм возврата денег при расторжении отношений
В НБУ отмечают, что в случае прекращения обслуживания клиентов, банк обязан вернуть им средства.
Это может осуществляться в наличной форме или путем перечисления на другой счет в банк.
Процедуру возврата средств регламентирует пункт 6 приложения 12 к "Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", утвержденному постановлением №65 НБУ от 19 мая 2020 года.
В этом случае банки имеют право взимать стандартную комиссию за осуществление соответствующей платежной операции.
Полномочия Нацбанка
В НБУ добавляют, что регулятор тоже не применяет штрафные санкции к клиентам за нарушение финмониторинга.
Все меры воздействия, которые вправе применять Национальный банк, распространяются только на финансовые учреждения, а не на клиентов.
Что еще стоит знать
Напомним, 27 августа 2024 года в Украине ввели ограничения на карточные переводы. Национальный банк установил временный лимит между физлицами на следующие полгода.
Также мы писали, что НБУ установит более жесткий контроль за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц. Для этого он изменил свою организационную структуру.
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