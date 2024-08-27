Грошові перекази обмежили — НБУ встановив жорсткий ліміт

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні запровадили обмеження на карткові перекази. Національний банк встановив тимчасовий ліміт між фізособами на наступні пів року.

Про це інформує пресслужба регулятора.

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Які діятимуть умови на грошові перекази з карток

Згідно з інформацією, з 1 жовтня поточного року Національний банк запровадить на тимчасовій основі на пів року ліміт у 150 тис. гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" або P2P.

Наголошується, що такий ліміт діятиме тільки на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одній фінустанові на рахунки інших фізосіб.

Зміни не торкнуться рахунків волонтерів, які підпадають під критерії, визначені постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з офіційних джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу грошей між власними рахунками клієнта, відкритими в одній фінустанові, та до переказів юросіб.

Водночас, фінансові операції за реквізитами IBAN не будуть обмежені.



За даними Нацбанку, 98% банківських клієнтів щомісяця грошові перекази здійснюють, які не перевищують вказану суму, тому більшість громадян особливо обмеження не відчують.

"Отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність", — резюмували в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянин спробував зняти 12 тисяч гривень з картки державного ПриватБанку через банкомат, але отримав повідомлення про неможливість здійснити зняття. Банк додатково списав з рахунку 12 тисяч гривень і тепер вимагає повернути суму за несанкціонований овердрафт.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати картки клієнтів після транзакцій з криптовалютою на p2p платформах, де розрахунки проводяться між картками фізичних осіб. Оскільки цей спосіб часто використовують шахраї, банки можуть сприймати такі операції як потенційно пов’язані з шахрайськими схемами.