Нацбанк спростував інформацію про покарання від банків у вигляді штрафів

Будівля Нацбанку. Фото: Bank.gov.ua

Українські банки не мають права штрафувати клієнтів у разі порушення правил фінансового моніторингу. Для цього немає законодавчих підстав.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Спростування НБУ міфу про штрафи

У НБУ спростували поширену в інформаційному просторі новину про нібито запровадження штрафних санкцій у фінустановах. Регулятор категорично заперечує твердження про те, що банки стягують з клієнтів 20% від суми на банківському рахунку у разі розірвання співпраці через порушення правил фінмоніторингу.

Законодавство країни не передбачає застосування банками фінансових покарань до порушників, наголошують в НБУ.

Повноваження банків в рамках фінмоніторингу

Регулятор уточнює, що банки не мають права виписувати штрафи, проте наділені інструментами реагування на порушення у сфері фінмоніторингу.

Так, закон про фінансовий моніторинг передбачає право фінустанов на розірвання ділових відносин з клієнтами та припинення обслуговування, зокрема, шляхом закриття рахунків, у визначених законом випадках.

Механізм повернення грошей при розірванні відносин

У НБУ зауважують, що у разі припинення обслуговування клієнтів банк зобов’язаний повернути їм кошти.

Це можуть здійснювати у готівковій формі або шляхом перерахування на інший рахунок в банк.

Процедура повернення коштів регламентує пункт 6 додатка 12 до "Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", затвердженого постановою №65 НБУ від 19 травня 2020 року.

У такому разі банки мають право стягувати стандартну комісію за здійснення відповідної платіжної операції.

Повноваження Нацбанку

У НБУ додають, що регулятор теж не застосовує штрафних санкцій до клієнтів за порушення фінмоніторингу.

Усі заходи впливу, які має право застосовувати Національний банк, поширюються тільки на фінансові установи, а не на клієнтів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 27 серпня 2024 року в Україні запровадили обмеження на карткові перекази. Національний банк встановив тимчасовий ліміт між фізособами на наступні пів року.

Також ми писали, що НБУ встановить більш жорсткий контроль за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов'язаних осіб. Для цього змінив свою організаційну структуру.