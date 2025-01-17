Коммунальные услуги во время войны — кто из украинцев может не платить

Деньги и квитанции за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Из-за полномасштабной войны с Россией финансовые возможности украинцев сократились. Власти ввели ряд мер, направленных на то, чтобы уменьшить финансовое бремя для людей. Так, например гражданам, при определенных условиях, позволили не платить за коммунальные услуги.

Об этом пишет издание Соцпортал.

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Как рассказал юрист Александр Пастернак, граждане имеют право не оплачивать коммунальные счета, если не проживали в своей квартире или доме в течение 30 дней. Однако это условие не касается начислений за услуги по централизованному отоплению и распределению газа. Причем свое отсутствие дома потребитель должен подтвердить документально, предоставив:

справку о постановке на учет ВПЛ;

документы о прохождении военной службы или лечения;

другие официальные бумаги.

По словам юриста, с марта 2022 года с украинцев запрещено взыскивать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которые накапливались с начала полномасштабной войны. Этот запрет, согласно постановлению Кабмина Украины №208, будет действовать до завершения боевых действий или временной оккупации территории, где расположено жилье.

К тому же, не будет начисляться оплата за коммуналку, если жилье подверглось разрушениям во время боевых действий, а сами комуслуги отключены. Однако долги, которые образовались до 24 февраля 2022 года, все равно придется погасить.

Пастернак отметил, что украинцам, которые имеют основания для отмены начислений за коммунальные услуги, обязательно нужно собрать необходимые документы и предупредить поставщиков услуг о наличии оснований для освобождения от платежей. Сообщить об этом можно в письменной или электронной форме.

Так удастся избежать неприятностей, поскольку коммунальные предприятия даже во время войны подают в суд на потребителей, которые вовремя не оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Нужно ли платить за коммуналку на территориях, которые оккупировала Россия

Украинские законы временно не распространяются на регионы, которые захватили оккупанты. Пользуясь этим, россияне творят беспредел и лишают украинцев жилья. У граждан, которые столкнулись с такой ситуацией фактически отсутствуют способы защитить себя. Однако эксперты советуют:

найти человека, который остался жить в оккупации, и передавать ему средства для оплаты коммунальных услуг;

ждать освобождения территории, когда услуги возобновятся.

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