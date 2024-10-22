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Не только льготы и субсидии — украинцам помогут оплатить коммуналку

22 октября 2024 08:28
Ксения Симонова - Редактор
Оплата услуг ЖКХ — некоторым украинцам предоставят денежную помощь
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине, кроме помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг в виде субсидий и льгот, действуют программы на местном уровне. Так, соответствующие средства предоставляют некоторым уязвимым категориям граждан в Одессе.

Об этом идет речь на официальном портале города Одесса.

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Поскольку во время войны многие граждане оказались в затруднительном положении, власть помогает в оплате счетов, чтобы не накапливались долги.

Такова помощь для граждан, проживающих в Одессе. Муниципальная помощь направлена на оплату услуг ЖКХ. На поддержку имеют право малоимущие граждане, у которых нет возможности полностью и своевременно оплачивать коммунальные услуги.

"Комиссия приняла решение назначить адресную муниципальную помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги 68 гражданам г. Одессы на общую сумму 615 960 грн. Восьми гражданам предоставлены рекомендации по назначению адресной муниципальной помощи на погашение задолженности", — отмечается в сообщении.

Также в преддверии холодного периода уязвимым категориям населения оказывается дополнительная поддержка благотворительных организаций и фондов. Можно получить средства для покрытия финансовых затрат на отопление — оплату газа или приобретение дров.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут получить государственную субсидию. Для этого необходимо своевременно подать соответствующие документы, поскольку существует определенный срок для оформления выплат.

Также мы писали, что внутренне перемещенные лица могут претендовать на субсидию, даже если не имеют регистрации, но фактически проживают в квартире или доме.

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08:41 Залужный встретился с гимнасткой, потерявшей ногу в результате обстрела

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