Эти яблоки часто покупают — почему в Украине лучше не покупать некоторые сорта

Распродажа яблок. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Яблоко — фрукт, который часто есть в холодильниках многих украинцев. В разные сезоны могут меняться только сорта яблок.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие сорта яблок украинцам лучше не покупать и почему.

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Сорта яблок "Айдаред" и "Голден", чтобы они не портились во время транспортировки, часто хранят в камерах с контролируемой газовой средой по шесть-восемь месяцев. Но фрукты, которые выдержали такой долгий срок хранения, теряют полезные вещества, а текстура становится мучнистой.

Также могут появляться грибковые токсины, особенно если товар хранился с нарушением правил. К тому же сорт яблок "Голден" богат фруктозой, поэтому если их часто употреблять, может подскочить уровень сахара в крови. Об этом нужно помнить людям с диабетом или инсулинорезистентностью.

Также некоторые сорта яблок могут обрабатывать различными пестицидами. Чаще всего так делают с товаром из-за рубежа, среди которых такие сорта яблок как:

"Гала";

"Фуджи".

Эти яблоки часто попадают на украинский рынок уже после обработки воском и химикатами — для хранения и транспортировки. Но важно помнить, что после этого яблоки уже не являются безопасными для здоровья человека.

Сколько стоят яблоки в Украине в июне

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, килограмм яблок сорта "Айдаред" в украинских магазинах в среднем стоит 89,9 гривен.

На сорт "Фуджи" магазины сети Сильпо установили цену в 10,4 гривны за 100 граммов. Интересно, что в других крупных супермаркетах, таких как АТБ, Ашан или Metro, яблоки этого сорта пока не продаются.

За килограмм яблок "Голден", если покупать в Ашане, надо заплатить 99 гривен за килограмм, тогда как в Форе фрукт стоит 79,9 гривны/килограмм. В гипермаркете Metro на эти яблоки установили цену в 84,9 гривны/килограмм.

Что будет с ценами на фрукты в Украине летом

Гендиректор "Украинской аграрной конфедерации" Павел Коваль недавно спрогнозировал, что цены на ряд продуктов в этом году вырастут на 10-15%. Причина — логистические трудности и ограничения на поставки из-за рубежа. Кроме фруктов для украинцев подорожают:

ягоды;

овощи;

хлеб.

Ранее мы рассказывали, как изменились цены на куриные яйца. Супермаркеты регулярно меняют стоимость этого популярного среди потребителей товара.

Также напомним, что в Сильпо можно найти большие скидки на множество популярных товаров. Потребители могут сэкономить, покупая конфеты, алкогольные напитки, мороженое, сыр.