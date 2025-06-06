Ці яблука часто купують — чому в Україні краще не купувати деякі сорти

Розпродаж яблук. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Яблуко — фрукт, який часто є у холодильниках багатьох українців. У різні сезони можуть змінюватися лише сорти яблук.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які сорти яблук українцям краще не купувати і чому.

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Сорти яблук "Айдаред" та "Голден", щоби вони не псувалися під час транспортування, часто зберігають у камерах із контрольованим газовим середовищем по шість-вісім місяців. Але фрукти, які витримали такий довгий термін зберігання, втрачають корисні речовини, а текстура стає борошнистою.

Також можуть з'являтися грибкові токсини, особливо якщо товар зберігався з порушенням правил. До того ж сорт яблук "Голден" багатий на фруктози, тож якщо їх часто їсти, може підскочити рівень цукру в крові. Про це потрібно пам'ятати людям із діабетом чи інсулінорезистентністю.

Також деякі сорти яблук можуть обробляти різноманітними пестицидами. Найчастіше так роблять з товаром з-за кордону, серед яких такі сорти яблук як:

"Гала";

"Фуджі".

Ці яблука часто потрапляють на український ринок вже після обробки воском та хімікатами — для зберігання і транспортування. Та важливо пам'ятати, що після цього яблука вже не є безпечними для здоров'я людини.

Скільки коштують яблука в Україні у червні

Як свідчать дані на сайті Мінфін, кілограм яблук сорту "Айдаред" в українських магазинах середньому коштує 89,90 гривень.

На сорт "Фуджі" магазини мережі Сільпо встановили ціну у 10,4 гривні за 100 грамів. Цікаво, що в інших великих супермаркетах, таких як АТБ, Ашан чи Metro, яблука цього сорту наразі не продаються.

За кілограм яблук "Голден", якщо купувати в Ашані, треба заплатити 99 гривень за кілограм, тоді як у Форі фрукт коштує 79,9 гривень/кілограм. В гіпермаркеті Metro на ці яблука встановили ціну у 84,9 гривень/кілограм.

Що буде з цінами на фрукти в Україні влітку

Гендиректор "Української аграрної конфедерації" Павло Коваль нещодавно спрогнозував, що ціни на низку продуктів цього року зростуть на 10-15%. Причина — логістичні труднощі та обмеження на постачання з-за кордону. Крім фруктів для українців подорожчають:

ягоди;

овочі;

хліб.

Раніше ми розповідали, як змінилися ціни на курячі яйця. Супермаркети регулярно змінюють вартість цього популярного серед споживачів товару.

Також нагадаємо, що у Сільпо можна знайти великі знижки на безліч популярних товарів. Споживачі можуть зекономити, купуючи цукерки, алкогольні напої, морозиво, сир.