Не храните деньги дома: в НБУ подсказали, как защитить свои сбережения

Люди на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Хранить сбережения "под матрасом" означает ежегодно терять часть их стоимости из-за инфляции. Вместо этого украинцы могут защитить свои средства от обесценивания и одновременно получить неплохую прибыль. Одним из самых выгодных инструментов сегодня являются ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), доход от которых не облагается налогом.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

ОВГЗ обеспечивают доходность выше уровня инфляции

По словам экономиста, сейчас доходность облигаций внутреннего государственного займа на рынке составляет около 16% годовых. В то же время прогнозируемая инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 6,9%.

Это означает, что с учетом инфляции инвестор может получить почти 10% реальной прибыли.

Главное преимущество перед депозитами

Эксперт подчеркнул, что одним из ключевых преимуществ ОВГЗ является отсутствие налогообложения дохода. В отличие от банковских депозитов, доход от государственных облигаций не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором. Именно поэтому фактическая доходность для инвестора может быть выше.

По словам Фурмана, если человек выбирает инструменты для сбережений в гривне, их доходность должна превышать уровень инфляции, чтобы деньги не теряли покупательную способность.

Спрос на государственные облигации растет

В Национальном банке также отмечают стабильный рост интереса украинцев к государственным ценным бумагам. По словам члена Совета НБУ, в прошлом году вложения населения в ОВГЗ увеличились примерно на 60%, и такая тенденция сохраняется и в этом году.

В то же время украинцы продолжают активно открывать банковские депозиты. По оценкам Фурмана, объем средств на депозитных счетах рос примерно на 20% как в прошлом году, так и в настоящее время.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе госслужащим будут выплачивать не только должностные оклады, но и надбавки, премии и материальную помощь. При этом законом установлены четкие лимиты: минимальный должностной оклад составляет 8 320 гривен, а максимальный для руководителей отдельных государственных органов — 124 800 гривен без учета других доплат.

Также Новини.LIVE писали, что украинцев массово заносят в Реестр должников за неуплату коммунальных услуг. Чаще всего исполнительные производства открываются за долги за отопление, водоснабжение, содержание жилья, газ и электроэнергию, а общее количество таких дел уже достигло почти 830 тысяч.