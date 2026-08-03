Коммунальные долги украинцев растут: кого чаще всего вносят в Реестр должников

Люди с квитанциями. Деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Неоплаченный счет за коммунальные услуги может напоминать о себе годами. Некоторые украинцы до сих пор числятся в Едином реестре должников из-за задолженностей, возникших более девяти лет назад. При этом количество новых исполнительных производств продолжает стремительно расти. Только за первые шесть месяцев этого года их число увеличилось более чем на 108 тысяч.

Такие данные обнародовали аналитики OpenDataBot, передает Новини.LIVE.

С начала года в Украине было возбуждено 108 561 новое исполнительное производство из-за неуплаты коммунальных услуг. Большинство из них до сих пор остаются открытыми. По состоянию на начало июля более 70 тысяч дел еще не закрыты, а это почти 65% от всех новых дел этого года.

Всего в Едином реестре должников сейчас насчитывается 829 768 дел, связанных с коммунальными долгами. Это самый высокий показатель за последние годы. Для сравнения:

в начале 2021 года таких долгов было около 345 тысяч;

в 2022 году — почти 485 тысяч;

в 2023 году — более 593 тысяч;

в 2024 году — более 701 тысячи;

сейчас их уже почти 830 тысяч.

Почему закрытое производство не означает, что долг исчез

На первый взгляд может показаться, что ситуация не такая критическая, ведь около 62% производств в реестре имеют статус завершенных. Впрочем, это вовсе не означает, что человек погасил задолженность.

Читайте также:

Специалисты объясняют, что исполнительное производство могут закрыть из-за невозможности взыскать средства или по другим процедурным причинам. При этом запись о долге всё равно остаётся в реестре. Поэтому даже старые долги могут годами "висеть" на человеке.

Где больше всего должников

Наибольшее количество новых исполнительных производств в этом году было открыто именно в Харьковской области. Здесь за полгода появилось 22 171 новое производство, что составляет около 20% от всех новых долгов по стране.

В тройку областей с наибольшим количеством новых должников также вошли:

Днепропетровская область — 19 636 производств;

Николаевская область — 12 841 дело.

За что украинцы задолжают чаще всего

Больше всего долгов накапливается за отопление. Почти 43% всех новых исполнительных производств в этом году связаны именно с теплоснабжением.

Далее следуют:

водоснабжение — 18%;

содержание жилья — 12%;

газоснабжение — 11%;

электроэнергия — 9%;

вывоз мусора — около 7%.

То есть больше всего проблем возникает именно с базовыми коммунальными услугами, без которых трудно обойтись любой семье.

Кто чаще всего накапливает долги

Наибольшую долю новых долгов имеют украинцы в возрасте 46–60 лет. На них приходится более 35% всех новых исполнительных производств.

Еще четверть должников — люди старше 60 лет. Молодежь попадает в реестр значительно реже. Например, среди украинцев до 25 лет открыто лишь около 3% новых исполнительных производств.

По статистике, в этом году женщины стали фигурантами большего количества новых исполнительных производств, чем мужчины. На них приходится более 60 тысяч новых долгов.

Один из самых интересных случаев зафиксирован в Николаевской области. Женщина 1952 года рождения только в этом году получила 15 исполнительных производств, все они касались задолженности за электроэнергию.

Часть дел уже закрыли, однако записи о них до сих пор остаются в Реестре должников.

Некоторые долги "живут" более девяти лет

Отдельные коммунальные долги украинцы не могут погасить годами. По данным аналитиков, самые старые открытые исполнительные производства находятся в Реестре уже более девяти лет.

Один из таких случаев касается жительницы Черниговской области, которая задолжала за теплоснабжение. Еще одно самое старое производство открыто в отношении мужчины из Львовской области из-за задолженности за водоснабжение и водоотведение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, которые из-за войны выехали из своего жилья, могут не платить за часть коммунальных услуг. Для этого нужно подтвердить, что в доме никто не проживает более 30 дней, и подать соответствующие документы поставщикам услуг.

Также Новини.LIVE писали, что клиенты "ПриватБанка" могут оплачивать коммунальные услуги без посещения кассы. Сделать это можно через "Приват24", мобильное приложение, терминалы самообслуживания или даже по телефону, позвонив по номеру 3700.