Работа врачом в Украине 2025 — почему на рынке труда не хватает медицинских работников

Медсестра делает укол пациентке. Фото: УНИАН

В Украине на рынке труда возник дефицит квалифицированных медиков и фармацевтов. При этом молодые украинцы, которые выпускаются из школ, не хотят связывать свою жизнь с медициной, поэтому не поступают в профильные учебные заведения.

Об этом говорится в материале издания "Фокус".

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Как рассказала журналистам директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько, нехватка кадров в медицинской отрасли точно связана с тем, что осваивать профессию медика хочет малое количество молодых людей. Эта проблема в дальнейшем будет только обостряться, ведь медицинские специальности являются сложными для изучения, а само обучение в медицинских вузах является довольно длительным. По этим причинам молодежь не хочет учиться в медицинских учебных заведениях. К тому же медики являются военнообязанными, поэтому их могут мобилизовать в украинскую армию, которая сейчас воюет против российских оккупантов.

"Популярность этих профессий немножко ниже, в частности, из-за мобилизации и воинского учета. Спрос на эти профессии, учитывая количество абитуриентов, упал. И это большая проблема для Украины, ведь это невозобновляемый ресурс. Таких специалистов очень долго учить", — рассказала Слинько.

Больше всего рынку не хватает людей с профильным образованием и профессиональными навыками. Поэтому работодатели пересматривают подходы и требования к кандидатам, говорят эксперты по кадрам портала Work.ua. Например, работу может получить человек с более низкой квалификацией, однако работодатель инвестирует деньги в его обучение и постепенно будет повышать оклады. Еще один способ кадрового пополнения — возвращать на работу вышедших на пенсию специалистов, которые не против вернуться к профессиональной деятельности.

Как отметила гендиректор "Клиники Медиком" Маргарита Малеваная, добавляет, что сейчас именно зарплаты имеют значение для привлечения специалистов.

"Зарплата всегда была весомой составляющей мотивации, однако если на решение врачей продолжать работать в клинике, а это кадры с высшей квалификацией — влияет много факторов, то медицинские сестры, младший медицинский персонал ориентируются на зарплату. В Киеве их не хватает, поэтому многие ездят из пригорода, тратя не только время, а и деньги на дорогу, и поэтому буквально складывают копеечку к копеечке", — говорит она.

При этом в 2024 году средняя зарплата, например, в области фармацевтики в Украине, как свидетельствуют данные Work.ua, составляла 20 тыс. грн. А младший медицинский персонал, например медсестры, сейчас зарабатывают чуть больше 15 тыс. грн.

Напомним, что в январе 2025 года некоторые украинцы начали зарабатывать больше денег. Самый заметный рост средней зарплаты в январе 2025 года против декабря 2024-го зафиксировали в Киевской и Харьковской областях.

Также мы рассказывали, что некоторые медицинские работники в Украине могут попасть под процесс разбронирования от мобилизации. Если возникнет необходимость, таких людей призовут в ВСУ из гражданских медицинских учреждений.