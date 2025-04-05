Минимальная пенсия в Украине — сколько платят пенсионерам в 2025 году

Пенсионер идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Согласно украинскому законодательству, термин "минимальная пенсия" закрепляет право неработающих пенсионеров или граждан, которым не хватает страхового стажа для пенсии по возрасту, получать государственную социальную помощь. Эти выплаты являются наименьшими, поскольку зависят от прожиточного минимума.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 грн, отмечается на портале Дія.

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Украинцы получают государственную социальную пенсию лишь после того, как достигнут пенсионного возраста. При этом в оформлении выплаты могут и отказать, если выяснится, что претендент имеет дополнительный доход или его имущество превышает установленные ограничения. Существуют и другие причины для отказа. Например:

гражданин совершал слишком дорогие покупки — если за последние шесть месяцев он купил товаров или услуг на сумму более 50 тыс. грн;

украинец владеет имуществом — если у заявителя или его семьи есть более чем одна квартира или автомобиль;

доход человека превышает норму — если средний месячный доход семьи за последние полгода больше прожиточного минимума (в 2025 году - 2 361 грн).

Что еще стоит знать

С 2025 года граждане Украины, независимо от места своего пребывания, будут получать пенсионные выплаты на единых условиях. Так, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), украинцы за рубежом и на временно оккупированных территориях (ВОТ), смогут получать свои деньги не только в государственном Ощадбанке.

Кроме того, люди, которые выехали за границу или остались в оккупации, ежегодно до 31 декабря должны проходить физическую идентификацию для получения своих пенсий. Если пенсионер с ВОТ не прошел идентификацию, ему нужно совершать хотя бы одну финансовую операцию каждые полгода.

Выплата пенсий гражданам на ВОТ или тем, кто выехал, осуществляется при одном важном условии: украинцы должны подтвердить, что не получали российскую пенсию. Для этого нужно подать в ПФУ заявление в произвольной форме.

Ранее стало известно, что украинцам, которые попали в плен к россиянам, будут засчитывать период пребывания в плену в страховой стаж. Таким образом люди сохранят за собой право на получение положенных пенсионных выплат.

Также мы рассказывали, как украинцам еще до выхода на пенсию позаботиться о получении больших выплат. Для этого можно воспользоваться сразу несколькими вариантами.