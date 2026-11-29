Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Банкноты со следами чернил могут быть не просто случайно испачканными, но и похищенными из банкоматов или охраняемых денежных хранилищ. Специальные противоугонные системы оставляют на купюрах заметные пятна, из-за которых деньги теряют свою ценность. Такие банкноты лучше не принимать при обмене валюты или расчетах, ведь вернуть их стоимость удается не всегда.

Об этом сообщили в Европейском центральном банке, передают Новини.LIVE.

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Как распознать похищенные банкноты по пятнам чернил

Если при обмене валюты или обычном расчете вам предлагают банкноту со следами чернил, не спешите ее принимать. Такие пятна могут свидетельствовать о том, что деньги были похищены из банкомата, сейфа или другого защищенного хранилища.

Банкнота евро с пятнами. Фото: ЕЦБ

Для защиты наличных денег банки и другие учреждения используют специальные противоугонные системы. Они автоматически срабатывают, когда преступники пытаются открыть защищенный контейнер с деньгами.

Банкнота евро с пятнами. Фото: ЕЦБ

В результате банкноты окрашиваются специальными чернилами и становятся непригодными для дальнейшего использования. Это снижает риск того, что похищенные деньги попадут в магазины, банки или к обычным гражданам.

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Помимо чернил, для защиты наличных используют специальный клей. Он склеивает все купюры в кассете банкомата в один плотный блок. Попытка отделить отдельные банкноты приводит к их повреждению и разрывам.

Склеенная банкнота евро. Фото: ЕЦБ

Какие следы на деньгах свидетельствуют о срабатывании противоугонной системы

После срабатывания защитного устройства чернила проникают внутрь бумаги, поэтому обычным очищением такие пятна убрать сложно.

Для окрашивания похищенных денег чаще всего используют чернила следующих цветов:

фиолетового;

зеленого;

синего;

красного;

черного.

Обычно пятна распространяются от краев банкноты к ее середине и образуют характерный рисунок. Это один из главных признаков того, что купюра могла быть повреждена противоугонным устройством.

Иногда преступники пытаются удалить защитную окраску с помощью химических веществ. Из-за этого банкнота может изменить цвет, а ее защитные элементы — повредиться или вообще исчезнуть.

Поэтому стоит обращать внимание не только на пятна, но и на необычное обесцвечивание денег.

Можно ли принимать банкноты с небольшими пятнами

Не каждая купюра со следами чернил является похищенной. Если на банкноте есть лишь несколько маленьких пятен, а ее края и основные элементы не повреждены, загрязнение могло возникнуть случайно.

Банкнота евро с пятнами. Фото: ЕЦБ

Например, причиной может быть протекшая ручка в кошельке или кармане.

Такие следы сами по себе не свидетельствуют о срабатывании противоугонной системы. Поэтому при проверке важно оценивать не только наличие чернил, но и характер их распространения, а также общее состояние купюры.

Что делать, если вам предлагают загрязненные деньги

Если вам пытаются передать банкноту с большими пятнами защитных чернил или необычным обесцвечиванием, лучше отказаться от нее и попросить другую купюру.

Не стоит рисковать, ведь вы не можете быть уверены, что человек, передающий такие деньги, является их законным владельцем.

Если загрязненная банкнота уже оказалась у вас, нужно обратиться в свой банк или национальный центральный банк. Там проверят происхождение пятен и установят, сработала ли противоугонная система. При необходимости к проверке могут привлечь полицию, которая сможет использовать купюру в качестве доказательства в ходе расследования.

Важно учитывать, что вернуть деньги удается не всегда. Если проверка подтвердит, что чернила появились из-за срабатывания противоугонного устройства, владелец такой банкноты может не получить компенсацию.

Европейские центральные банки могут обменять евробанкноты, загрязненные защитными чернилами, только по обращению первоначального владельца, ставшего жертвой преступления, повлекшего повреждение денег.

Если же выяснится, что пятна возникли случайно и не связаны с противоугонной системой, банкноту можно будет обменять на новую или получить соответствующую сумму на банковский счет.

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