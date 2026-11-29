Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Банкноти зі слідами чорнила можуть бути не просто випадково забрудненими, а й викраденими з банкоматів або захищених грошових сховищ. Спеціальні протиугінні системи залишають на купюрах помітні плями, через які гроші втрачають свою цінність. Такі банкноти краще не приймати під час обміну валюти чи розрахунків, адже повернути їхню вартість вдається не завжди.

Про це повідомили у Європейському центральному банку, передають Новини.LIVE.

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Як розпізнати викрадені банкноти за плямами чорнила

Якщо під час обміну валюти або звичайного розрахунку вам пропонують банкноту зі слідами чорнила, не поспішайте її приймати. Такі плями можуть свідчити про те, що гроші були викрадені з банкомата, сейфа або іншого захищеного сховища.

Банкнота євро з плямами. Фото: ЄЦБ

Для захисту готівки банки та інші установи використовують спеціальні протиугінні системи. Вони автоматично спрацьовують, коли злочинці намагаються відкрити захищений контейнер із грошима.

Банкнота євро з плямами. Фото: ЄЦБ

У результаті банкноти забарвлюються спеціальним чорнилом і стають непридатними для подальшого використання. Це зменшує ризик того, що викрадені гроші потраплять до магазинів, банків або звичайних громадян.

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Окрім чорнила, для захисту готівки використовують спеціальний клей. Він склеює всі купюри в касеті банкомата в один щільний блок. Спроба відокремити окремі банкноти призводить до їхнього пошкодження та розривів.

Склеєна банкнота євро. Фото: ЄЦБ

Які сліди на грошах свідчать про роботу протиугінної системи

Після спрацювання захисного пристрою чорнило проникає всередину паперу, тому звичайним очищенням такі плями прибрати складно.

Для фарбування викрадених грошей найчастіше використовують чорнило таких кольорів:

фіолетового;

зеленого;

синього;

червоного;

чорного.

Зазвичай плями поширюються від країв банкноти до її середини та утворюють характерний малюнок. Це одна з головних ознак того, що купюра могла бути пошкоджена протиугінним пристроєм.

Іноді злочинці намагаються прибрати захисне забарвлення за допомогою хімічних речовин. Через це банкнота може змінити колір, а її захисні елементи — пошкодитися або взагалі зникнути.

Тому варто звертати увагу не лише на плями, а й на незвичне знебарвлення грошей.

Чи можна приймати банкноти з невеликими плямами

Не кожна купюра зі слідами чорнила є викраденою. Якщо на банкноті є лише кілька маленьких плям, а її краї та основні елементи не пошкоджені, забруднення могло виникнути випадково.

Банкнота євро з плямами. Фото: ЄЦБ

Наприклад, причиною може бути ручка, яка протекла в гаманці або кишені.

Такі сліди самі по собі не свідчать про спрацювання протиугінної системи. Тому під час перевірки важливо оцінювати не лише наявність чорнила, а й характер його поширення та загальний стан купюри.

Що робити, якщо вам пропонують забруднені гроші

Якщо вам намагаються передати банкноту з великими плямами захисного чорнила або незвичним знебарвленням, краще відмовитися від неї та попросити іншу купюру.

Не варто ризикувати, адже ви не можете бути впевнені, що людина, яка передає такі гроші, є їхнім законним власником.

Якщо забруднена банкнота вже опинилася у вас, потрібно звернутися до свого банку або національного центрального банку. Там перевірять походження плям і встановлять, чи спрацювала протиугінна система. За необхідності до перевірки можуть залучити поліцію, яка зможе використати купюру як доказ під час розслідування.

Важливо враховувати, що повернути гроші вдається не завжди. Якщо перевірка підтвердить, що чорнило з'явилося через спрацювання протиугінного пристрою, власник такої банкноти може не отримати компенсацію.

Європейські центральні банки можуть обміняти євробанкноти, забруднені захисним чорнилом, лише за зверненням початкового власника, який став жертвою злочину, що призвів до пошкодження грошей.

Якщо ж з'ясується, що плями виникли випадково і не пов'язані з протиугінною системою, банкноту можна буде обміняти на нову або отримати відповідну суму на банківський рахунок.

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