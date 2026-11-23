Человек положил руки на деньги. Фото: Magnific

Мировые банки уже подготовили первые прогнозы по валютному рынку на 2027 год. Goldman Sachs и ING считают, что азиатские валюты, связанные с технологиями, продолжат расти в цене из-за масштабных инвестиций в искусственный интеллект и ослабления доллара. Наибольшие шансы, по мнению аналитиков, у корейской воны, тайваньского и сингапурского долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, передают Новини.LIVE.

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Какие валюты могут укрепиться в 2027 году

Крупные международные банки ожидают, что в 2027 году ряд азиатских валют продолжит расти. Речь идет прежде всего о валютах стран, которые активно развивают технологический сектор и поставляют оборудование для искусственного интеллекта.

В частности, аналитики Goldman Sachs считают, что лучшие результаты среди азиатских валют могут показать:

корейский вон;

тайваньский доллар;

малайзийский ринггит.

Эксперты ING Bank также положительно оценивают перспективы корейского вона и тайваньского доллара. В Юго-Восточной Азии банк отдает предпочтение сингапурскому доллару.

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В свою очередь, Morgan Stanley видит возможности для роста тайваньского доллара. Одной из причин называют восстановление интереса инвесторов к технологическому сектору. Кроме того, эта валюта сейчас имеет относительно низкую оценку.

Корейский вон, по мнению аналитиков, также может укрепиться. Этому будет способствовать то, что местные экспортеры начнут обменивать на национальную валюту большую часть своих доходов, полученных в долларах.

Как искусственный интеллект влияет на валютный рынок

Положительные прогнозы для азиатских валют связаны с развитием искусственного интеллекта и крупными инвестициями в эту сферу. Технологические компании продолжают вкладывать значительные средства в производство оборудования, что поддерживает экспортеров в регионе.

В Goldman Sachs отмечают, что спрос на технику и комплектующие для ИИ остается высоким. К тому же часть заказов уже закреплена долгосрочными контрактами. Это означает, что значительный объем спроса на следующий год фактически уже сформирован.

В ING Bank также ожидают, что валюты стран, связанных с технологическим производством, будут иметь хорошие перспективы. Среди причин называют значительные поступления от экспорта и обмен валютной выручки местными компаниями.

Дополнительную поддержку азиатским валютам могут обеспечить ослабление американского доллара и снижение цен на нефть. Именно такие тенденции закладывают в свои прогнозы Goldman Sachs и ING.

Какие азиатские валюты уже демонстрируют рост

Некоторые валюты региона уже продемонстрировали хорошие результаты. В частности, корейский вон с начала 2026 года укрепился почти на 8% и стал одним из лидеров роста в Азии.

Среди валют, которые также показали положительную динамику, оказались сингапурский доллар и малайзийский ринггит.

В то же время тайваньский доллар пока не смог воспользоваться высоким спросом на технологическую продукцию. Он ослаб до самого низкого уровня с 2016 года.

Одной из причин стало то, что экспортеры не возвращали в страну основную часть заработанных за рубежом средств.

Особое внимание аналитики ING уделяют индийской рупии. Интерес к ней вырос после недавнего укрепления. Поддержку валюте обеспечивают стабильный экономический рост Индии, перенос производства в страну и постоянные иностранные инвестиции.

Какие валюты могут потерять позиции

Не все азиатские валюты имеют одинаково хорошие перспективы. В частности, Morgan Stanley ожидает, что тайский бат и в дальнейшем будет испытывать давление.

Среди причин называют медленный экономический рост Таиланда, низкую привлекательность инвестиций в местную валюту и высокую доходность американских облигаций.

Не слишком оптимистичные прогнозы касаются также индонезийской рупии и филиппинского песо. По оценкам Morgan Stanley, они могут уступать другим валютам региона.

На ситуацию влияют неопределенность во внутренней политике и слабые темпы экономического роста. В частности, индонезийская рупия уже опустилась до нового исторического минимума.

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