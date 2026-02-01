Транспортный налог 2026 — украинцам назвали авто, за которые надо заплатить государству 25 000 гривен

Налог на роскошь — кто заплатит 25 000 гривен в 2026 году
В Украине определились с моделями автомобилей, за которые в 2026 году нужно будет уплатить транспортный налог в размере 25 000 гривен. В список вошли более 20 марок легковых авто.
Об этом говорится в Telegram-канале УкрАвтопром.
Налог на роскошь в 2026 году
В перечень автомобилей от Минэкономики, как говорится в сообщении, попали такие автомобили:
- Ferrari;
- Bentley;
- Lexus;
- Porsche;
- BMW;
- Land Rover;
- Lamborghini;
- Rolls-Royce;
- Mercedes;
- Maserati;
- Volvo XC90 - до года выпуска;
- Tesla Model S Plaid - до года;
- Model X LR - до года;
- Toyota Sequoia и Toyota Tundra - до 2 - 3 лет;
- Tesla Roadster - до 5 лет выпуска.
Транспортный налог в 2026 году заплатят владельцы автомобилей, которые подпадают под два основных критерия:
- автомобиль был выпущен не менее, чем пять лет назад;
- средняя стоимость "железного коня" на рынке должна превышать 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января (в 2026 году это 3 242 625 гривен).
Размер транспортного налога составляет 25 000 гривен. Однако правила для физлиц и юрлиц отличаются: Его платят:
- юридические лица — платят ежеквартально, авансовыми взносами до 30 числа месяца, который следует за отчетным кварталом, что отражается в налоговой декларации за год;
- физические лица — получат уведомление о необходимости уплатить налог и будут иметь 60 дней, чтобы сделать это.
При этом в 2026 году Министерство экономики может расширить перечень автомобилей, за которые нужно платить налог, если получит представление от Налоговой службы.
