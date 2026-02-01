Транспортный налог 2026 — украинцам назвали авто, за которые надо заплатить государству 25 000 гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине определились с моделями автомобилей, за которые в 2026 году нужно будет уплатить транспортный налог в размере 25 000 гривен. В список вошли более 20 марок легковых авто.

Об этом говорится в Telegram-канале УкрАвтопром.

Реклама

Читайте также:

Налог на роскошь в 2026 году

В перечень автомобилей от Минэкономики, как говорится в сообщении, попали такие автомобили:

Ferrari;

Bentley;

Lexus;

Porsche;

BMW;

Land Rover;

Lamborghini;

Rolls-Royce;

Mercedes;

Maserati;

Volvo XC90 - до года выпуска;

Tesla Model S Plaid - до года;

Model X LR - до года;

Toyota Sequoia и Toyota Tundra - до 2 - 3 лет;

Tesla Roadster - до 5 лет выпуска.

Транспортный налог в 2026 году заплатят владельцы автомобилей, которые подпадают под два основных критерия:

автомобиль был выпущен не менее, чем пять лет назад;

средняя стоимость "железного коня" на рынке должна превышать 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января (в 2026 году это 3 242 625 гривен).

Размер транспортного налога составляет 25 000 гривен. Однако правила для физлиц и юрлиц отличаются: Его платят:

юридические лица — платят ежеквартально, авансовыми взносами до 30 числа месяца, который следует за отчетным кварталом, что отражается в налоговой декларации за год;

физические лица — получат уведомление о необходимости уплатить налог и будут иметь 60 дней, чтобы сделать это.

При этом в 2026 году Министерство экономики может расширить перечень автомобилей, за которые нужно платить налог, если получит представление от Налоговой службы.

Ранее стало известно, что некоторые украинцы могут не платить ЕСВ в 2026 году. Известно, кто получил такое разрешение. Узнавайте также, какой налог подорожал до 22 000 гривен.