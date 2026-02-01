Видео
Налог на роскошь — кто заплатит 25 000 гривен в 2026 году

Налог на роскошь — кто заплатит 25 000 гривен в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 12:17
Транспортный налог 2026 — украинцам назвали авто, за которые надо заплатить государству 25 000 гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине определились с моделями автомобилей, за которые в 2026 году нужно будет уплатить транспортный налог в размере 25 000 гривен. В список вошли более 20 марок легковых авто.

Об этом говорится в Telegram-канале УкрАвтопром.

Читайте также:

Налог на роскошь в 2026 году

В перечень автомобилей от Минэкономики, как говорится в сообщении, попали такие автомобили:

  • Ferrari;
  • Bentley;
  • Lexus;
  • Porsche;
  • BMW;
  • Land Rover;
  • Lamborghini;
  • Rolls-Royce;
  • Mercedes;
  • Maserati;
  • Volvo XC90 - до года выпуска;
  • Tesla Model S Plaid - до года;
  • Model X LR - до года;
  • Toyota Sequoia и Toyota Tundra - до 2 - 3 лет;
  • Tesla Roadster - до 5 лет выпуска.

Транспортный налог в 2026 году заплатят владельцы автомобилей, которые подпадают под два основных критерия:

  • автомобиль был выпущен не менее, чем пять лет назад;
  • средняя стоимость "железного коня" на рынке должна превышать 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января (в 2026 году это 3 242 625 гривен).

Размер транспортного налога составляет 25 000 гривен. Однако правила для физлиц и юрлиц отличаются: Его платят:

  • юридические лица — платят ежеквартально, авансовыми взносами до 30 числа месяца, который следует за отчетным кварталом, что отражается в налоговой декларации за год;
  • физические лица — получат уведомление о необходимости уплатить налог и будут иметь 60 дней, чтобы сделать это.

При этом в 2026 году Министерство экономики может расширить перечень автомобилей, за которые нужно платить налог, если получит представление от Налоговой службы.

Ранее стало известно, что некоторые украинцы могут не платить ЕСВ в 2026 году. Известно, кто получил такое разрешение. Узнавайте также, какой налог подорожал до 22 000 гривен.

Минэкономики налоги BMW автомобиль Ferrari
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
