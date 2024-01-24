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НБУ будет собирать данные об операциях должников — какие суммы станут поводом

24 января 2024 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки будут отчитываться НБУ об операциях должников — детали новых правил
Банковская карта. Фото: banki.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) утвердили новые правила подачи отчетности банками об активных финансовых операциях должников. Регулятор в некоторых случаях начнет собирать данные о финансовых операциях украинцев.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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Новые правила Нацбанка

Как отмечают в пресс-службе, новые правила прописаны в постановлении №9 Нацбанка, вступившем в силу с 23 января 2024 года.

Согласно им, отчетность об активных финансовых операциях в Национальный банк будут обязаны подавать:

  • банки;
  • финансовые компании;
  • кредитные союзы.

Отчетность в Национальный банк должна подаваться, если совокупная сумма обязательств (объем задолженности) должника превышает 50 тысяч гривен (эквивалент в иностранной валюте), и до полного прекращения его обязательств.

В отчетности будет содержаться информация об операциях:

  • по видам финансовых услуг;
  • с ценными бумагами;
  • с дебиторской задолженностью;
  • операциях с производными финансовыми инструментами (деривативами);
  • по размещению денег на корреспондентских счетах в других банках;
  • информация о должнике и лицах, связанных с ним и активной операцией.

"Респондент представляет в Национальный банк отчетность об активных операциях, если общая сумма обязательств (совокупный объем долга) должника равна или превышает 50 тысяч гривен (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу), и в дальнейшем до полного прекращения обязательств этого должника", — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что новые правила разработали в рамках требований закона "О финансовых услугах и финансовых компаниях". Это позволит осуществлять надзор за деятельностью участников финансового рынка и оценивать эффективность управления кредитными рисками.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским гражданам озвучили сумму задолженности, из-за которой грозит отключение электрической энергии. Норма коснется только определенной части регионов.

Также мы писали, что государственное финучреждение "Приватбанк" выставило на продажу безнадежные кредиты своих клиентов более чем на полмиллиарда гривен. Продажа долга пройдет путем проведения электронных торгов.

НБУ
банки
долги
финансы

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