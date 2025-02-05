Новые ограничения переводов в банках 2025 в Украине — что нужно знать

Мужчина вводит данные с карточки. Иллюстративное фото: verositphotos

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) ввел временный лимит на переводы с карты на карту (P2P) в размере 150 000 грн в месяц для физических лиц. Это ограничение касается только исходящих переводов по всем счетам клиента в одном банке на счета других физических лиц. А теперь лимит распространяется и на транзакции по реквизитам IBAN. Цель этого ограничения — предотвращение использования платежной инфраструктуры в противоправных целях.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, поможет ли такое ограничение бороться с нелегальным оборотом средств.

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Большинство опрошенных поддерживают введение лимитов на переводы, считая, что это поможет вывести бизнес из тени и заставит предпринимателей платить налоги. В то же время некоторые выражают обеспокоенность, что новые ограничения могут создать неудобства для обычных граждан.

"Нет, если люди будут работать неофициально, то такие ограничения не помогут", — говорит девушка.

"Возможно поможет. Люди поймут, что нужно платить налоги", — добавляет опрошенная львовянка.

"Смотря для кого вводить такие ограничения. Если это для предпринимателей, то это нормально, потому что надо выводить бизнес из тени. А обычные украинцы, я не думаю, что они имеют такие большие суммы, чтобы можно было их скрывать", — отмечает женщина.

"Да, такие действия помогут контролировать оборот денег. Люди должны платить налоги", — говорит респондент.

Напомним, мы ранее писали, как не нужно переводить деньги, если ты не клиент ПриватБанка.

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