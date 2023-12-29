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НБУ введет новые правила — что изменится для населения и бизнеса

29 декабря 2023 14:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк в очередной раз ослабляет правила — что изменится
Касса в банке. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) вводит ряд смягчений, которые коснутся бизнеса и простых украинцев. В частности, нововведения упростят доступ к международной денежной помощи.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

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Речь идет о принятии постановления №195 "О внесении изменений в постановление Правления НБУ от 24 февраля 2022 года №18". Как отмечается, нововведения призваны:

  • облегчить доступ граждан к финансовой помощи;
  • расширить возможности экспорта и импорта электрической энергии;
  • гарантировать права иностранцев по медицинскому обслуживанию в стране.

Согласно решению Нацбанка, изменения коснутся важных для украинского бизнеса и населения вопросов на фоне войны.

Доступ к международным выплатам

Теперь поставщикам платежных услуг разрешается выплачивать финансовую помощь украинцам, пострадавшим от войны, на основе справки о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина. Ожидается, что это упростит получение финпомощи как от международных гуманитарных организаций, так и неправительственных учреждений. До этого получить денежную помощь можно было исключительно на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Соответствующие изменения касаются выплат наличных в гривне.

Стабильность импорта-экспорта электричества

Как сообщают в пресс-службе, НЭК "Укрэнерго" теперь имеет возможность перечислять деньги в европейский офис по распределению пропускной способности межгосударственных связей "Joint Allocation Office". Это улучшит координацию распределения пропускной способности и позволит обеспечить стабильный импорт-экспорт электрической энергии при возможных повреждениях энергоинфраструктуры на фоне войны.

Расширение некоторых прав иностранцев

Согласно решению НБУ, в стране расширили перечень исключений из запрета на осуществление расходных операций по счетам резидентов РФ и Беларуси, законно находящихся в Украине, для оплаты услуг в медучреждениях.

Изменения вступают в силу с 29 декабря 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальному банку Украины (НБУ) рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.

Ранее мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

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