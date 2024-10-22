Деньги в Украине — НБУ назвал купюры, которые заменят новыми в 2024 году

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) планирует осовременить ряд гривневых купюр. Речь идет о сразу несколько номиналах банкнот, выпущенных в 2003-2007 годах.

Об этом говорится на сайте регулятора.

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Вывод из обращения купюр 50 и 200 грн

Как отмечается, Центробанк продолжит обновлять банкноты, давно находящиеся в обращении.

По плану НБУ, в ноябре стартует очередная кампания по замене купюр. Начнут выводить из обращения номиналы 50 и 200 грн. Старые образцы постепенно заменят аналогичными банкнотами современного поколения, начиная с 2014 года выпуска.

Банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством параллельно. То есть граждане смогут без ограничений продолжать ими рассчитываться, их нет необходимости специально обменивать.

Старые и новые гривны. Источник: НБУ

Вывод из обращения 500 грн

С августа начали выводить из обращения самую популярную в Украине банкноту — номиналом 500 гривен, 2003-2007 годов выпуска. Ее также заменяют банкнотами образца печати с 2014 года.

Как пояснили в НБУ, главной целью соответствующего решения является желание улучшить качество наличных в обращении, учитывая износ распространенных банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Такие деньги уже около 18 лет находятся в обращении, из которых восемь последних лет — одновременно с купюрами современного поколения.

Старые и новые гривны. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.

Также мы писали, что у НБУ сохраняют твердую позицию по введению усиленных требований к карточным переводам украинцев. Соответствующий шаг призван предотвратить уклонение от уплаты налогов.