Деньги в Украине — НБУ назвал купюры, которые заменят новыми в 2024 году

НБУ выведет из обращения ряд купюр — что нужно знать
Национальный банк Украины (НБУ) планирует осовременить ряд гривневых купюр. Речь идет о сразу несколько номиналах банкнот, выпущенных в 2003-2007 годах.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Вывод из обращения купюр 50 и 200 грн
Как отмечается, Центробанк продолжит обновлять банкноты, давно находящиеся в обращении.
По плану НБУ, в ноябре стартует очередная кампания по замене купюр. Начнут выводить из обращения номиналы 50 и 200 грн. Старые образцы постепенно заменят аналогичными банкнотами современного поколения, начиная с 2014 года выпуска.
Банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством параллельно. То есть граждане смогут без ограничений продолжать ими рассчитываться, их нет необходимости специально обменивать.
Вывод из обращения 500 грн
С августа начали выводить из обращения самую популярную в Украине банкноту — номиналом 500 гривен, 2003-2007 годов выпуска. Ее также заменяют банкнотами образца печати с 2014 года.
Как пояснили в НБУ, главной целью соответствующего решения является желание улучшить качество наличных в обращении, учитывая износ распространенных банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Такие деньги уже около 18 лет находятся в обращении, из которых восемь последних лет — одновременно с купюрами современного поколения.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.
Также мы писали, что у НБУ сохраняют твердую позицию по введению усиленных требований к карточным переводам украинцев. Соответствующий шаг призван предотвратить уклонение от уплаты налогов.
Читайте Новини.LIVE!