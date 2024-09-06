Нацбанк презентовал новые деньги с особым дизайном — детали

Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua

Монетный двор Национального банка Украины создал новую памятную монету в 5 гривен. Ее особенность состоит в том, что посвящена Сергею Параджанову — режиссеру, представителю украинской поэтической кинематографии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Как рассказали в Нацбанке, в 2024 году исполнилось 100 лет со дня рождения известного режиссера. В его честь НБУ решил ввести в обращение уникальную памятную монету "Сергей Параджанов".

Там уточнили, что монетный двор изготовил несколько тысяч единиц особенных монет из серебра:

тираж монеты — 7,5 тыс. штук;

основа монеты — серебро 925 пробы.

Купить памятные монеты "Сергей Параджанов" можно будет с 10 сентября в онлайн-магазине нумизматической продукции Нацбанка.

Памятная монета. Источник: НБУ

Кроме того, будут продавать такие банки: Укргазбанк, Таскомбанк, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ.

Памятная монета. Источник: НБУ

"В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения художника. В его честь Национальный банк с 4 сентября 2024 года вводит в обращение памятную монету "Сергей Параджанов". Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и является символом неповиновения, творческой свободы и вечного поиска истины Сергеем Параджановым, наследие которого до сих пор живет в каждом кадре, в каждой сцене", — объяснили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в НБУ рассказали, ожидать ли выпуска банкнот крупных номиналов в связи с обесцениванием гривны. В частности, номиналом в 5 тыс. гривен одной купюрой.

Также мы писали, что Нацбанк предложил сменить название "копейки" на "шаг". Там заявили, что это необходимо для возобновления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций.